Denise Rosenthal sorprende con su propio villancico navideño: "Este regalito se los comparto con mucho amor"

Todo lo que quiero eres tú, es el nombre del villancico que lanzó este miércoles Denise Rosenthal a través de su cuenta de Instagram. La artista sorprendió a sus seguidores con una canción inspirada en esta Navidad.

"Han sido meses complejos, llenos de incertidumbre, a veces de angustia. Que no se nos olvide lo esencial, el amor todo construye, todo protege. No solo en estas fechas, más bien siempre. Y no hablo del amor romántico. Debemos generar una sociedad con mayor consciencia colectiva, donde en sus cimientos se encuentren el respeto, la comprensión, la tolerancia", escribió la artisya junto al video de su nueva canción.

El tema, que también está disponible en su canal de Youtube, es una invitación a valorar a las personas y a nuestros seres queridos en estas fiestas.

"Felices fiestas mi gente, este regalito, se los comparto con mucho amor, para demostrar mi infinita gratitud, porque sin ustedes nada sería posible. Que este próximo año, este cargado de más sueños, de más esperanzas y por sobre todo felicidad. Cuídense mucho, mucho. Cuiden también a quienes ama. Estoy segura pronto veremos el sol, y reunidos nuevamente cantaremos y gritaremos al mundo muchas más canciones", cerró.

El buen año personal de Denise

La cantante termina el año de la mejor manera. Hace pocas semanas lanzó su nuevo single "Dormir", cumplió 30 años, y además anunció que se casará con su pareja, el también artista Camilo Zicavo.

"Estoy feliz con todo este cierre de ciclo. Cumplir 30 no es cualquier cosa, así que feliz, emocionada por el recibimiento de la gente, por el single y todas esas cositas lindas", aseguró la cantante en entrevista con Gino Costa sobre el momento que se encuentra viviendo.

Consultada por el periodista por su propuesta de matrimonio, reconoció que fue una sorpresa. "Feliz de poder consolidar un proceso, una etapa que estamos viviendo de manera íntima. Me tomó de mucha sorpresa, no me lo esperaba. Estamos armando nuestro proyecto y qué sé yo, pero no me lo esperaba de verdad y me fue inevitable no compartir mi felicidad y no compartir con la gente que también me ha acompañado y era muy lindo todo" explicó.

Denise Rosenthal y Camilo Zicavo

