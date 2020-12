Antonella Ríos recibe piropos por video en bikini: "Qué mujer más guapa"

Ver esta publicación en Instagram

"Por favor piedad, somos simples mortales", dijo uno de los usuarios en el hilo de comentarios. "A esta modelo le compro hasta hielos en el polo sur", soltó @basthiiaan.

"Eres una ‘sugar mommy’", "Qué milf", "Que mujer más guapa, y es chilena" y "De qué ajedrez sacaron a una reina tan linda", fueron otras de las reacciones en el posteo que suma más de 25 mil 'likes'.

Por si fuese poco, Antonella Ríos publicó otra foto con el mismo bikini. "Menos mal que hoy comienza el verano porque la primavera estaba compitiéndole fuerte", expresó. Los piropos continuaron para la ex panelista de 'Intrusos'.

No es primera vez que la presentadora sube este tipo de videos y no sorprende con sensuales imágenes. En su cuenta de Instagram, donde suma más de 975 mil seguidores, acostumbra a lucirse.

Su amor con un cerrajero

Inesperadas revelaciones surgieron en noviembre durante una emisión del programa Pijama Party, conducido por Martín Cárcamo y Diana Bolocco, vía Instagram. Antonella Ríos contó que está saliendo con un cerrajero.

La actriz reveló que conoció a su nueva pareja durante la pandemia, cuando se no podía entrar a su casa. "A mí se me quedó una llave atascada en la cerradura, llamé a un cerrajero, y ese cerrajero ahora me arregla la chapa gratis, constantemente. Y salgo con él, lo pasamos estupendo y todo", expresó.

Este es el cerrajero que la artista se consiguió para compartir su vida sentimental - Instagram @antonellarios

"Me estai hueveando", dijo Martín Cárcamo, mientras que Diana Bolocco comparó su historia con el argumento de una película. "¡No te creo que saliste con el cerrajero! Ese es como el argumento de una película porno", señaló la animadora.

"¡Por favor! ¡De qué estamos hablando! Claro, el cerrajero me arregla la chapa de vez en cuando, me arregla la llave, me hace manija, me echa aceitito donde me falta, y así", expresó Antonella Ríos, jugando al doble sentido. "Estoy 0 kilómetros", añadió.

"No… Estai engrupiendo", dijo Matín Cárcamo. "¡Te juro que es verdad! ¡Te lo juro!", insistió la actriz. "Oye Martín, déjala. ¿Qué tal la llave del cerrajero?", bromeó Diana Bolocco. "Uff… La llave maestra le dicen", dijo la actriz, provocando las risas del rubio natural. "¡Abre todas las puertas!", comentó entre risas.

