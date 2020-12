Raquel Argandoña sufre encontrón con Dra. Carolina Herrera por negarse a cumplir los protocolo de salud

Un tenso momento se vivió este lunes en el matinal de Canal 13, luego de que Raquel Argandoña admitiera que besa y abraza a su madre de 93 años cuando la va a ver, pese a que conoce los riesgos de contagio de covid-19.

En el panel se encontraban presentes el doctor Yuc Ramón Kong, la doctora Carolina Herrera, y la bioquímica chilena radicada en Estados Unidos, Magdalena Esparza, quienes entregaban su visión sobre la pandemia, cuando Argandoña emitió un polémico comentario.

"Yo fíjate, Tonka, a raíz de lo que tú estás diciendo (…) supongamos que las personas que tienen a sus papás de 80, que es adulto mayor, edad de riesgo, ¿no es cierto? Y tú evitas de ir a verlo para no contagiarlos, pero después por A, B ó C se van por otra enfermedad, yo no podría vivir, decir ' '¿Sabes qué? Yo traté de que no se infectaran, pero no los pude abrazar' ", señaló la mamá de Kel Calderón.

La reflexión de Raquel sorprendió a la Dra. Carolina Herrera, especialista broncopulmonar, que ha trabajado de cerca con el covid-19. "¿Qué sentirías si fuese tu causa (la razón del fallecimiento de sus padres)?", arremetió la experta, a lo que Raquel respondió: "Yo prefiero… No, doctora. Usted me va a disculpar, yo sé que no debería decir esto en televisión, pero yo no podría dejar de abrazar a mis papás, no es mi caso porque yo rompo todos los protocolos, porque yo abrazo a mi mamá, tiene 93 años, cada día es un regalo de Dios, para evitar no contagiarla. Yo la veo y yo digo '¿Me acerco o no me acerco?', ah, chao, yo me acerco, la beso".

Argandoña admitió que estaba consciente de que ir a ver a su madre y quebrar el distanciamiento recomendado era muy riesgoso para su salud. "Yo al trabajar acá, yo circulo, voy a otros lugares, obviamente que soy una persona que puedo contagiar", señaló.

El rostro de Canal 13 insistió en que no podría evitar el contacto con su madre. "Yo me he hecho todos estos exámenes PCR con los invitados que han venido acá, me han mandado a cuarentena. Pero yo te digo, yo me cuido, pero es inevitable no abrazar a un adulto mayor que tú dices mañana puede morir de cualquier enfermedad", agregó.

Sin embargo, las explicaciones de Raquel no terminaron de convencer a Herrera, quien le dijo que su actitud era "tremendamente evitable", a lo que Argandoña le respondió: "¿Usted tiene a sus papás vivos? Si los tuviera vivos, quizá pensaría distinto", cerró.

