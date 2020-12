Black Eyed Peas comparte el 'Girl like me challenge' de Karen Bejarano y Josefina Montané

Ver esta publicación en Instagram

A través de los comentarios ambas famosas recibieron mensajes muy positivos. Usuarios afirmaron que lucen hermosas y otras palabras para ironizar con la coreografía. También hubo reacciones por el baile de Franklin, pues algunos solicitaron que repitieron el video pero con él adelante.

Black Eyed Peas también apareció en el hilo para dejar unos emojis de fuego.

Pero lo más sorprendente del challenge de Karen Bejarano y Josefina Montané es que el Instagram oficial de la banda lo publicó en sus historias. Además, incluyeron unos emojis de aplausos para afirmar que lo hicieron fenomenal.

El fenónemo 'Girl like me'

La producción musical continúa escandalizando las redes sociales. El innovador baile de Shakira trae de cabeza a millones de usuario. El sencillo posee más de 100 millones de reproducciones en YouTube, desde el 4 de diciembre.

Aquella champeta que asombró en el espectáculo de medio tiempo Super Bowl ya es historia en comparación con este pegajoso ritmo en el que Shakira salta, agita su cabello, mueve la cintura y hasta añade un paso al estilo Michael Jackson.

Uno de los aspectos fundamentales de los maravillosos movimientos es recordar que la barranquillera ya tiene 43 años. Sin embargo, no pierde la jovialidad, mucho menos el sabor latino. Es que hasta Camilo, el cantante de moda, fue opacado gracias a la genialidad que se sacó la colombiana.

El robo que sufrió Karen Bejarano

El pasado 20 de mayo sufrió un traumático robo y actualmente lucha contra las secuelas. Fue interceptada por unos asaltantes que le quitaron su automóvil y hasta osaron tocarla.

La ex integrante de Mekano aseguró que la fecha y las imágenes del fatídico momento no salen de su mente. Actualmente cumple un tratamiento psicológico para superarse y trabajar en la "culpa" que siente por el suceso ocurrido en las afueras de TVN.

"Venía de trabajar en el programa y en la bomba de bencina que está frente al canal me lo robaron", detalló la cantante.

"Fui súper rápida, caché que venían unos tipos, me bajé del auto, pero se me lanzaron seis personas con armas, pistolas, cuchillos. Me empezaron a manosear, pero jamás supieron que era yo porque andaba con mascarilla", contó.

Karen Bejarano confiesa que tras el robo de su auto y verse acorralada, su sensación de seguridad ha decaido. "Me sigue costando, creo que lo que más me dolió fue que me robaran la confianza", dijo.

"Que te saquen el auto y las pertenencias son cosas materiales, pero hay cosas sentimentales también. Mi terapia psicológica ha sido súper importante", expresó la panelista.

