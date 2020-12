Imitador de Raphael se convirtió en el ganador de la segunda temporada de "Yo Soy"

El pasado lunes se llevó a cabo la final de la segunda temporada de Yo Soy, de Chilevisión, en el que Cristóbal Osorio se convirtió en el ganador del programa con su imitación de Raphael. El joven venció a los intérpretes de Ana Gabriel, Daddy Yankee, Miguel Bosé, Mon Laferte y Cat Stevens con el conocido éxito "Yo soy aquel" y se quedó con un premio de 15 millones de pesos.

Su presentación incluso logró emocionar a Myriam Hernández, quien la calificó como "perfecta". "Imitar a Raphael de los años 60 es un tremendo desafío, es una voz llena, con mucho falsete, una suavidad y una técnica que tiene que ser la justa, porque si no, no se logra el color. Cada época es una voz y técnica distinta. Practicaba todos los días, a cada rato, los movimientos, la interpretación y uno que otro bailecito", dijo a La Cuarta.

Además, contó que su abuelo fue una gran motivación para escoger a Raphael como referente. "Perdí a mi abuelo hace poco y me afectó mucho dentro de la competencia, porque era mi partner, mi amigo, mi compañero, siempre cantábamos, estaba ahí apoyando, dando consejos, no se perdía ni un capítulo. Y saber que hay una persona tan importante en la vida de uno y no está, es muy difícil", reveló.

Raphael en Yo Soy, de Chilevisión - CHV

"Le gustaba mucho esta época de artistas, la música, los grandes ídolos de esos tiempos. Una vez en una feria le regalé un CD de Raphael, por cosas de la vida, y un día conversando me dijo que si alguna vez quería ser artista y tener un referente, que fuera él, porque es un artista que se entrega por completo, que actúa. Y yo le hice caso", agregó.

Finalmente, explicó que su flechazo con Raphael ocurrió cuando lo vio en Viña. "Partí imitándolo con 22 años, sabiendo sólo un tema. Fui a probar suerte, al casting, hice lo mejor que pude y clasifiqué, pero tenía fuertes competidores", señaló. "Ahora, el 2020, me puedo sentir desarrollado, realizado, me he esforzado mucho y creo que se ha visto en la pantalla", cerró.

