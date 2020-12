Daniela Castillo reveló su difícil experiencia en 'Rojo': "Cuando opinaba me mandaban con el director"

Ver esta publicación en Instagram

Para Daniela Castillo, había actitudes en 'Rojo' que la dejaban perpleja. "Todo era así: Y no preguntes. Y silencio. Y no hables. En un colegio en que 'calladita es más bonita' y no hables y no opines", contó.

"Yo me acuerdo de haber opinado muchas veces y me mandaban a dirección, a hablar con el director del programa. Te lo juro", confesó la intérprere de pop rock.

"¿Qué estamos viviendo?", era la pregunta que se formulaba la famosa, quien era cuestionada únicamente por opinar. "A pesar de que yo venía de un mundo como más correctito y más compuestito y más reglas, yo tenía un pensamiento más artístico", expresó.

Aseguró que al momento de emitir su opinión "siempre lo decía con respeto". En la dirección la primera interrogante que le hacían era "¿Qué opinaste?" (…) "Y yo ¿Qué? No entiendo".

Para la cantante representaban "cosas que se fueron cayendo, porque no son sostenibles".

Más de 5 producciones discográficas ha lanzado la cantante nacidad en Santiago - Instagram @danicastillomusica

La trayectoria de Daniela Castillo

Su sencillo debut se lanzó en 2003, convirtiéndose "Tú volverás" en un rotundo éxito. Y el primer álbum, que llevaba su nombre, alcanzó el puesto dos de las ventas en Chile. Solo Luis Miguel, que estaba de promoción, la superaba en aquel entonces.

A la par de sus producciones discográficas, la artista participaba en icónicas obras de teatro como 'Jesucristo Superestrella', en 2005, y donde representó a María Magdalena. Ese mismo año encarnó a Mary Poppins.

Entre 2006 y 2008 estuvo casada con el actor Matías Novoa - Instagram @danicastillomusica

Y es que precisamente en aquellos tiempos fue cuando marcó su época dorada. En 2005 y 2006 se impuso como Mejor Cantante Nacional en los Premios TV Grama. Actualmente sigue produciendo música como 'Te dejo ir', donde ya lanzó un Remix este 2020 con D.W.

La artista acumula más de 875 mil seguidores en Instagram y tiene claro que los complicados pasajes que toleró en 'Rojo Fama Contrafama' solo son parte de la experiencia.

