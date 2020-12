"Ya recibí la primera dosis": Daniel Matamala y Blanca Lewin son voluntarios para la vacuna contra el covid-19

Daniel Matamala y la actriz Blanca Lewin son parte de un ensayo clínico para la vacuna contra el covid-19. Así lo reveló el periodista en su cuenta de Twitter este lunes.

"Junto a @blancalewin decidimos colaborar con un granito de arena, poniendo el hombro (o el brazo, más bien) junto a 30 mil voluntarios de todo el mundo", comenzó relatando el comunicador acerca de la vacuna.

"De esta pandemia saldremos [email protected] [email protected] Para eso debemos cuidarnos, informarnos en fuentes confiables", agregó.

El matrimonio participa de los ensayos clínicos en fase 3 de la Universidad de Chile, con la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que buscan probar que la inoculación es segura para humanos.

Ambos debieron someterse a pruebas de sangre, exámenes físicos y la PCR, que detecta el virus Sars-CoV-2, antes de comenzar con el proceso de vacunación.

Matamala detalló que luego de ser pinchado tuvo 38ºC de temperatura, algo que sabía, podía pasar. "Desapareció a las pocas horas tras tomar un paracetamol", aseguró.

"Ya recibí la primera dosis y 28 días después es la segunda. De cada tres voluntarios, dos reciben la vacuna y uno, un placebo", agregó Daniel en su cuenta de Instagram.



Por su parte, la actriz también usó esa red social para contar su experiencia y lo hizo con una foto de su pareja al momento de ser vacunado. "Yo no tengo registro del día que me tocó a mí, pues no pensaba hacerlo público. Pero ante tanta tontera dando vueltas en redes, creo que también es parte de mi responsabilidad social, no solo formar parte de este estudio, sino también darle visibilidad", comenzó explicando.

Además hizo un llamado a la vacunación. "Gente: vacúnense apenas puedan y no expongan a los demás", cerró.

¿Quieres ser voluntario?

El Ministerio de Ciencias hizo un llamado a que "los interesados en participar pueden dirigirse a la web del Complejo Hospitalario San José, el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Facultad de Medicina de la U. de Chile y llenar el formulario".

Además disponen del correo electrónico [email protected] y el Hospital Calvo Mackenna también participa de este estudio y ha dispuesto el mail [email protected] para los interesados.

