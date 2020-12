Cristián Sánchez lejos de la TV: "He dejado de ganar plata, pero soy cuatro veces más feliz"

A un año de haber salido de la televisión abierta, y dedicarse exclusivamente al programa Nexo de ESPN que se transmite por cable, Cristián Sánchez saca cuentas alegres. El periodista reconoce que está más tranquilo y feliz después de haber renunciado a TVN.

En 2019 el animador salió de la conducción del Buenos días a todos con el objetivo de cambiar su vida, bajar la carga laboral y la ansiedad que le provocaba estar todos los días al aire.

En conversación con Martín Cárcamo en el programa vía Instagram Almorzando con el rubio, el marido de Diana Bolocco reflexionó acerca de este año, que sumado a la pandemia y los largos periodos de cuarentena, ha sido mucho más tranquilo para él.

"Cuando uno está en versión 'show permanente', es como cuando uno habla del payaso triste, que en el circo dice '¡Vamos, vamos!, ¡pongámosle muchas ganas, con todo!', pero internamente, uno dice 'puta, ¿estoy siendo feliz?' Esa cuestión me empezó a carcomer la cabeza", confesó el animador.

Por eso, tras estar varios meses sin tener que levantarse de madrugada a conducir un matinal, el animador se siente mucho más pleno.

"Uno deja trabajo y cosas así. Hay una merma económica, yo he dejado de ganar plata, pero he ganado vida, y soy un tipo cuatro veces más feliz que en todos los trabajos full, con full exposición y éxito… Este año es cuando uno dice volver a lo básico ha sido maravilloso", explicó.

La depresión de Cristián Sánchez

Pero no es primera vez que Cristián Sánchez dice que no se sentía a gusto con su trabajo en televisión abierta. El animador contó tiempo atrás, que poco antes de abandonar su trabajo en el matinal de TVN, sufrió una profunda depresión.

En conversación con Francisca García-Huidobro en el mes de agosto, el animador ahondó en esta enfermedad y en cómo logró superarla gracias al apoyo de su esposa y ayuda profesional.

La animadora le consultó a Sánchez cómo le afectaba el contenido que se emitía en el matinal, que en su mayoría es de carácter muy sensible. "Los contenidos que tú mencionai’ me fueron carcomiendo, fueron carcomiendo mis cimientos, que no sé de qué son… pero me los fueron horadando como se dice. Empecé a trastabillar y a cuestionarme. Y empecé, más que a disfrutar, a sufrir", reveló el animador.

El inicio de su depresión fue algo difícil de notar por parte del comunicador. "Me costó mucho, mucho (darme cuenta). Viéndolo así como en retroespectiva, me demoré un par de años en sacarme bien la foto, en lo que estaba viviendo".

"Me acuerdo que un día que yo estaba con toda mi familia, estábamos celebrando un cumpleaños de alguno de mis hermanos y me vi a mí, estando en este momento de alegría, no disfrutando. Estando así como pasivo. Nada, sin emoción, sin nada. Ahí fue como: ‘Hue… qué heavy lo que estai viviendo’. Empecé a tener muchos episodios y la Diana (Bolocco, su esposa) se empezó a dar cuenta de que llegaba pa’ca (su casa)", reveló.

En animador tocó fondo y se dio cuenta de que sufría algo más serio cuando recurrió a su esposa para pedirle ayuda. "Fue en la terraza con la Diana, que le dije: ‘No puedo más. Solo no puedo’", expresó y agregó que buscaron ayuda profesional.

Diana Bolocco y Cristián Sanchez en sus vacaciones. - Instagram

