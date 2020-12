Belén Mora revela detalles de su cita con un millonario británico: "Era como Ken, de mino"

Una sorprendente historia fue la que contó Belén Mora durante su participación en el programa Cita a Ciegas, conducido por la bailarina brasileña Thati Lira en Instagram. La actriz reveló que hace algunos años tuvo una cita con un millonario estadounidense, quien se encontraba de viaje en Chile.

"Yo vivía en Concepción y tenía una amiga que tenía que viajar a Santiago a reunirse con un inglés británico por un trabajo. Y mi amiga no pudo viajar porque uno de sus hijos se enfermó (…) Y necesitaba que alguien que hablara inglés fluido la representara en esta reunión", partió contando.

Luego de aceptar la petición de su amiga, Belén Mora viajó a Santiago para reunirse con el extranjero, quien se llamaba David. "En ese tiempo no había WhatsApp, no había celular con cámara, entonces yo le mandé un mensaje de texto y le dije 'juntémonos en el metro Universidad de Chile'. Le dije 'dime cómo andas vestido', porque no sabía quién era", detalló.

Belén Mora y su cita con David

"De repente veo a un mino, pero mino, mino, rico, mijito rico con camisa blanca y jeans", agregó, indicando que lo acompañó a la reunión y que luego David la invitó a almorzar y a cenar. "Así estuvimos como dos o tres días, porque I speak perfect english, so I was his translator. Y él era inglés, los ingleses son muy formales, y como a la cuarta o quinta noche me dijo 'me gustaría pasar la noche contigo mañana"", contó mientras bromeaba con que fue a su casa a arreglarse.

"Nos juntamos, pasó lo que tenía que pasar y todo. Y la conexión con él fue mágica. No sé, era como Ken, de mino, como hollywoodense, como un ser humano de otro planeta. Hicimos muy buenas migas, muy buena onda. Quedamos como en contacto, después yo inicié un pololeo y ahí quedó", continuó.

Posteriormente, Belén Mora descubrió quién era realmente el británico con el que tuvo su encuentro. "Después me entero que es un multimillonario, mitad británico, mitad griego y que estaba en Chile porque era campeón internacional de póker. Y yo '¡quéeee!'. Atroz, atroz. Pero quiero que se sepa que dejé a Chile muy bien parado chiquillas. Representé, tuve la bandera, lo di todo, pero todo, todo. Me apareció la elongación, mira, nunca había hecho yoga. Todas las posiciones de yoga, todo", cerró.

