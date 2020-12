Vanessa Aguilera presenta a su pareja varios años mayor: "El hombre que ilumina mis días"

Hace casi 10 años, Vanessa Aguilera se radicó en México para consolidar su carrera como artista. La joven es conocida en nuestro país por haber interpretado a Claudia, en BKN, la serie de Mega que describió como "una experiencia que llevo en el corazón". "Dentro de todos los proyectos, la serie fue y es una de las etapas más importantes de mi carrera", señaló a BioBioChile.

Tras su paso por la televisión chilena, la actriz y cantante comenzó su carrera como solista y debutó con su álbum "A Dónde va el Amor". Tres años después lanzó su nuevo disco "Epifanía". Pero al margen de su vida profesional, Vanessa Aguilera se encuentra en un buen momento personal.

Así lo demostró con una publicación en redes sociales, en donde presentó a su nueva pareja. Se trata de Manuel Virgilio, un hombre varios años mayor, a quien describió como el "amor de su vida". La actriz de 31 años compartió una serie de fotografías junto a él, mostrándose feliz por su relación.

"Junto al amor de mi vida, el hombre que ilumina mis días. Gracias por hacerme sentir la mujer más feliz y enamorada☺️. Te amo mi vida", escribió. Por su parte, Manuel respondió a la publicación con un emotivo mensaje de agradecimiento.

"Mi amor, me has convertido en el hombre más feliz. Tu sencillez, tu alma y tu corazón hacen de ti la mujer mas humilde que conocí… Te amo por lo que eres cada día, el amor que transmites con tu mirada. Cuando me dices Je t’aime mon amour ❤️, me haces feliz… Te amo mi amor", puso.

Desliza para ver las imágenes:

Expandir Instagram Vanessa Aguilera y su pareja, Manuel Virgilio Instagram Vanessa Aguilera y su pareja, Manuel Virgilio Previous Next



Ver más

Raquel Argandoña celebró sus 63 años junto a su pareja y amigos: sus hijos no estuvieron presentes

¿Se parece? Gabo y Raúl Peralta presentan a su hermana en su cumpleaños número 18

Pancho Saavedra presentó a su marido por primera vez ante las cámaras