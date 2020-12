Duras críticas a Renata Bravo por video navideño: "Te pusiste fome después de Milf"

La vida de Renata Bravo tras su salida del programa Milf parece distinta. Al menos esto es lo que sus seguidores le están pintando a través de las redes sociales. La actriz no abandonó el espacio de la mejor forma, ya que una discusión con Claudia Conserva detonó los hechos.

A partir de ese momento, la comediante de 46 años aguarda por una nueva oportunidad en la pantalla chica. Incluso no se confirmó si su despedida de 'Milf' significa el "adiós" a TV+, casa televisiva del programa. Lo cierto es que mientras tanto, la artista se mantiene más activa en su cuenta personal.

El video de Renata Bravo que muchos critican

Este domingo, la locutora publicó un material de contenido navideño. En el registro audiovisual se aprecia un muñeco bailando y vestido como el Viejo Pascuero, pero lo más llamativo es la edición que permitió plasmar su rostro.

A sus seguidores no les gustó para nada la animación digital que además no posee sonido. "Ensayando, ya les cuento", escribió la actriz, pero luego no aclaró de qué se trataba.

"Me da la impresión de que te sientes sola y aburrida después de tu salida de Milf, ¿Será?", fue uno de los duros comentarios que dejaron los usuarios. Otros indicaron: "Qué fome", "Te ves mal" y "Estimada, ¿no será mucho querer estar vigente?”

Algunos resultaron más suaves y se limitaron a afirmar que la notaban "muy entusiasta". "Yo también tengo esa sensación que te pusiste fome después de Milf", soltó otro internauta. Más de 60 mil reproducciones y 100 comentarios recibió el video donde Renata Bravo decidió no responder a ningún comentario.

Asi fue su salida de Milf

A principios de noviembre, la artista tomó la decisión de abandonar el programa, hecho que causó polémica porque los motivos no estaban esclarecidos. Cabe recordar que detrás de ella se marchó Yazmin Vásquez, afirmando que ya no se sentía cómoda dentro del espacio.

El pasado 12 de noviembre, a modo de TBT, Claudia Conserva publicó un extenso mensaje donde soltó varias posturas. "No esperen “cahuín” ni circo de mi parte, los que me conocen saben que no me gusta", inició.

Claudia Conserva continúa en la conducción del espacio - Instagram @clonserva

"En estos 30 años frente a la pantalla jamás he hablado mal de otras personas ni he expuestos conflictos internos. No son mis códigos", destacó la animadora con más de 820 mil seguidores.

Seguidamente, y sin mencionar a nadie, expresó lo siguiente: "Ser la cabeza de un proyecto significa saber lidiar con un equipo, confiar en ellos, delegar responsabilidades, exigir cuando lo amerita y celebrar cuando las cosas se hacen bien, mantener un buen clima es fundamental".

"Tengo una paciencia infinita y estoy convencida que la comunicación y el respeto son claves para liderar un grupo de trabajo. Pero también hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar, y aunque sea doloroso y traiga consecuencias, uno debe actuar, debe dejar partir y debe sacar a quienes hacen daño", sentenció.

Con alegría y armonía, así lucían las tres en las promociones del programa - Instagram @clonserva

La respuesta de Renata Bravo

La polémica no terminó allí, pues Bravo aprovechó una emisión de "Sigamos de Largo" para contestar sobre lo ocurrido en Milf. "Yo no me pongo ese poncho jamás. La gente que me conoce sabe cómo soy. Yo podré tener algún defecto, que soy muy directa para mis cosas", aclaró Renata Bravo.

"Si a mí me molesta algo yo siempre lo hago saber de alguna u otra manera y trato que sea la forma más directa y el camino más corto. Hemos trabajado juntos nosotros, tú me conoces; bueno, la Yaz para qué decir", continuó.

Afirmó que en reiteradas ocasiones ha tomado decisiones donde prefiere no herir a nadie. "No está en mi disco duro. Entonces, para nada me pongo ese poncho", dijo.

Los seguidores de Milf debieron conformarse en que el trío de animadoras ya no estarían juntas - Instagram @renata_bravo_

