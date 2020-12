El polémico desafío de Luli en Instagram: "Solo está permitido hidratar los labios"

Nicole Moreno es una especialista para dar de que hablar en las redes sociales. La modelo se atrevió a proponer un nuevo reto en Instagram y terminó recibiendo opiniones muy divididas sobre su iniciativa. Al parecer, ni siquiera la propia Luli lo cumplió.

Con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram, la ex chica reality quiso ofrecer una reflexión acerca del "Yo me amo tal como soy", frase que empleó como etiqueta para el desafío. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

Luli vuelve a recibir críticas

"¿Podrán levantarse así de natural como yo?", es la pregunta con la que inició el posteo. Posteriormente propuso a sus seguidores que a través de las 'stories' compartieran una imagen "tal cual despiertan". Solicitó también que la etiquetaran para seleccionar las mejores y publicarlas en su cuenta oficial.

Incluso otorgó una regla para el concurso: "Solo está permitido hidratar los labios. Da lo mismo si son naturales como los míos. Ojo, es sin filtro".

Pero acá es donde viene lo más polémico. Luli indicó que para esta oportunidad solo se enfocará en el rostro de quienes compartan las historias. "El cuerpo se hace en la cocina y entrenando, porque las lipo se recuperan", soltó.

"Pero Luli, tú tienes filtro po"", "Con filtro cualquiera despierta así", "Estás algo confundida con tu reto", fueron algunos de los primeros mensajes. Otro usuario fue más reflexivo e indico: "Solo haces que nazcan más inseguridades. Sobre todo en las mujeres, porque 100% natural no eres".

"¿Que parte natural no entendí?" y "Es el video con más filtros que he visto", fueron otras de las reacciones.

Cabe destacar que Nicole Moreno comparte constantemente videos donde ofrece rutinas de ejercicio. Lo que nadie esperaba es que soltara el repentino comentario. Su desafío acumulo más de 150 mil 'likes', pero muchos de los internautas aseguraron que hubo "falta de naturalidad" por parte de ella.

Luli es una apasionada por la actividad física y desea convertirse en un coach fitness calificada - Instagram @nicolelulichile

El "adiós, ya no puedo más" que preocupó a todos

Hace algunos días, la modelo publicó unas historias algo difíciles de interpretar, pues parecía despedirse de todos, aunque de forma muy extraña.

La cuenta de farándula @realityculiao recopiló una de las últimas publicaciones de Nicole Moreno, donde dejó inquietantes mensajes. "Adiós, llegó el momento de partir, ya no puedo más, destruyeron mi vida. En 10 días más se arrepentirán de todo. Pedí ayuda a gritos y nadie me creyó y escuchó", escribió la chica fitness.

"Mamá, como te dije… si me pasa algo solo te pido que cuides a mi hijo! Cuidarlo, no destruirlo", agregó, despertando una latente preocupación.

Las palabras de Luli llegan tras un repentino ataque que soltó contra la periodista Jhendelyn Núñez. Desde el propio Instagram descargó su rabia al escribir: "Oye tú agradéceme. Que gracias a mí eres lo que eres. Como dijo el Chavo del 8 eso no se hace. Te regalo las 5 portadas que podrás tener próximamente".

Además, agregó: "Saludos a tu productor y agradécele por llevarte al mundial, ya que yo era la que había cerrado primero". "Te pasaste.com, Ah, y no tan sólo eso. ¿O no te acuerdas de Juan Luis? Saludos a tus fans", concluyó.

La modelo acumula varios episodios polémicos en redes sociales - Instagram @nicolelulichile

