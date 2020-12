Iván Cabrera le salvó la vida a vecina de 90 años: "Nunca en mi vida había hecho primeros auxilios"

Una increíble historia fue la que contó Iván Cabrera en el programa Pijama Party conducido por Martín Cárcamo y Diana Bolocco, tras ser consultado por la hazaña que protagonizó hace unos días, cuando le salvó la vida a una vecina de 90 años de edad.

El ex participante de Yingo explicó que había evitado contarlo para no "vanagloriarse", pero que cambió de opinión debido a que se sintió "afortunado" de haber vivido una situación así. De acuerdo con su testimonio, todo ocurrió cuando regresó a su casa luego de ir de compras al supermercado.

Mientras ordenaba los productos, se sacó su polera y sintió que golpearon su puerta. "Yo lo encontré extraño, porque acá obviamente hay citófono, si llega alguien te avisan… Abro la puerta y era mi vecina que tiene 70 y algo años, y vive con su mamá, que tiene 90 y algo. Son personas que conozco hace mucho tiempo. Entonces me dice '¡vecino, vecino! Mi mamá se está ahogando. ¡Se me muere!"", reveló.

El actuar de Iván Cabrera

Tras el aviso de su vecina, Iván Cabrera salió corriendo de su hogar para prestarle ayuda a la mujer. "Ella había comido una empanada. Como padece de Alzheimer, entonces el hecho de ingerir también se les olvida el proceso de la comida. Entonces se quedó en la vía respiratoria. (Ella estaba ) Roja, los labios morados, no estaba saturando oxígeno", detalló.

Sin embargo, él nunca había pasado por una situación similar. "Yo nunca en mi vida había hecho primeros auxilios, nunca, a lo más lo había visto. O en la clínica cuando te enseñan cuando tú vas a ser papá el mecanismo. Pero yo me puse pálido, que es difícil jajaja", contó entre bromas.

"La tomo, la paro. Solamente reaccionaba, no pensaba. La tomo, la pongo en posición, y empiezo a hacer este movimiento (maniobra de Heimlich) para que ella lanzara esto que tenía obstruido. Yo te juro que lo único que pensaba era que no se me podía morir en los brazos", recordó.

Mientras él ayudaba a su vecina con cuidado para no romper sus costillas, la trabajadora que se encontraba en el departamento llamó a la ambulancia. Y mientras que la persona que venía en la ambulancia le entregaba consejos a su trabajadora, el objeto que la anciana tenía en su garganta salió expulsado.

Salvó una vida

"Afortunadamente sale expulsado todo lo que tenía obstruido en las vías respiratorias y yo escucho a la señora que inhala profundo. Te juro que me volvió el alma al cuerpo, las piernas recién se me desvanecieron y tomé conciencia de lo que estaba pasando", agregó, indicando que le empezó a dar pequeños golpes en su espalda, tal como a los bebés.

"Después se me puso un nudo en la garganta de emocionarme, de pensar que le había salvado la vida a alguien. Imagínate, yo me considero una persona común y corriente, que creo mucho en Dios, en el universo y todo (…) Cuando llega la ambulancia con la doctora, y la doctora va y me dice 'si tú no hubieses estado, la abuelita se hubiese muerto"", cerró.

