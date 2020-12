Claudio Iturra habló de su relación con Kel Calderón: "Me encanta viajar con ella"

La actriz y el periodista tomaron sus mochilas y viajaron juntos al sur de Chile, exactamente a las Torres del paine, en un recorrido que duró un poco más de una semana.

La hija de Raquel Argandoña ha publicado algunas imágenes en su cuenta de Instagram y aunque aún se les califica como amigos, algunos seguidores han destacado lo bien que se ven.

Con la finalidad de aclarar ciertas dudas, el apasionado por las aventuras en montañas conversó con la prensa. Pero en sus palabras terminó afirmando cuánto le "encanta" estar con la artista de 29 años.

Claudio Iturra y su relación con Kel Calderón

"Nos llevamos súper bien y me encanta viajar con ella", afirmó sin titubeos tras el viaje que ambos emprendieron hacia la Patagonia. En conversación con Las Últimas Noticias, detalló que era la "primera ruta de Masai Travel, mi empresa de viajes".

El periodista Claudio Iturra aseguró que el viaje ya era algo conversado por lo que "decidimos hacerla juntos". Sobre Kel Calderón nuevamente reiteró que "tento una muy linda relación con ella".

"Cuando teníamos sed, metíamos la cabeza al río y tomábamos agua, que viene desde un glaciar, la más rica del mundo", destacó acerca de las experiencias que vivieron en el viaje al sur del pais.

Cabe resaltar que no es la primera vez que ambos aventureros viajan juntos.

Los usuarios en redes sociales no dudaron en dejar sus opiniones. Ademas de resaltar lo maravilloso que luce la travesía, coincidieron en lo bien que lucen juntos. @tirado4981 fue uno de los primeros en comentar: "Se ven muy guapos los dos. Bendiciones".

"Bella pareja me gusta", escribió por su parte @claudiaquinonesmaldonado. Y @nmgnatalia reiteró: "Me gustan como pareja. Sorry la opinión".

Aunque no lo nieguen o confirmen, imágenes como esta los comprometen - Instagram @k3lcalderon

"Nos llevamos muy bien"

Kel Calderón también ofreció declaraciones al medio y tampoco fue clara en el estatus emocional donde se encuentran ambos. La celebridad indicó que el viaje fue una propuesta que su compañero. "Las Torres del Paine es un poco diferente a las rutas que había hecho antes, porque tiene un ítem deportivo involucrado", dijo.

Afirmó que es un viaje súper agotador, pero una vez que lo logras te sientes "realizada".

No obstante, la licenciada de Derecho soltó: "Nos llevamos muy bien, yo tengo mucha paciencia. Admiro mucho la forma de trabajar de Claudio. Me ha enseñado mucho".

Recalcó que este tipo de recorridos, largos y distantes, son una oportunidad para abrirse con otra persona en temas personales. "Los viajes unen, porque se tiene el tiempo que, en el día a día, no se dispone. Entonces se da la instancia para conversar largo y sacar cosas más profundas", aseguró.

La influencer maneja más de 1,6 millones de seguidores en redes sociales - Instagram @k3lcalderon

Además, ambos acotaron que ya tienen pautado un próximo viaje. En abril de 2021 visitaran Turquía, en un recorrido que podria extenderse hasta 22 días.

