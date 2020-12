Chef Fernanda Fuentes sorprende con radical cambio de look

Después de un tiempo con la misma apariencia, es normal que las personas busquen un cambio y se sometan a un cambio de look. Este puede venir con un simple corte de cabello, un tratamiento capilar o una nueva coloración. Pero fue justamente esta última la que escogió la conocida Chef Fernanda Fuentes, quien sorprendió al mostrar su nuevo aspecto en redes sociales.

La profesional conocida por su participación como jurado en MasterChef Chile, aclaró su cabello, dejando atrás su característico tono negro. Así lo mostró en Instagram, con varias publicaciones en las que se puede apreciar el color castaño de su pelo.

Si bien su cambio se dio hace algunos meses, Fernanda Fuentes ha llamado la atención durante los últimos días debido a sus apariciones en la plataforma. Incluso, su nuevo look ha motivado una serie de halagoa por parte de sus seguidores.

"Te queda hermoso el color de pelo", "Que linda estás Fer. Un abrazo", y "Hola, te queda hermoso el color de cabello", fueron los comentarios que más se repitieron en una publicación realizada a fines de octubre.

Sin embargo, hace unos días realizó un nuevo posteo dejando ver su cabello aclarado. Se trata de una imagen tomada al interior de un restaurante, en la que aparece sentada en una mesa. "Amor… Amor por la cocina! Nadie me quita lo bailao"", escribió junto al registro. No obstante, no es la única oportunidad en la que ha lucido el nuevo tono. Y es que también lo ha dejado ver en sus historias.

