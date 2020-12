Álvaro Rudolphy recuerda escenas censuradas en teleserie "Alguien te Mira"

El conocido actor Álvaro Rudolphy estuvo como invitado en el programa FRANcamente, en donde habló sobre el estreno de Mientes, película que dirige y protagoniza, y sobre su participación en distintas teleseries de la televisión chilena.

En medio de este repaso, el actor de 56 años se refirió a su rol en Alguien te Mira, producción emitida por TVN en el año 2008. "Esa teleserie también dejó la escoba. Nada hacía presagiar que tú eras el asesino asqueroso", comentó la animadora Fran García-Huidobro.

"Esa teleserie fue… Además que a mí me gustó mucho hacer esa teleserie. Me gustó mucho hacer ese personaje, realmente lo disfruté, porque estaba muy bien escrito, ahí (Pablo) Illanes se sacó los zapatos. La trama bien dibujada, en la mitad de la teleserie agarraba un vuelco, cuando se sabía quien era el asesino", señaló Álvaro Rudolphy.

"El público sabía, pero los personajes no. Lo que Pablo Illanes hace magistralmente, hacer que el público sea cómplice del villano", agregó García-Huidobro, quien además le preguntó por la violenta escena del final.

Álvaro Rudolphy recuerda algunas escenas censuradas

Tras la pregunta de la animadora, Álvaro Rudolphy recordó una polémica en torno a la teleserie. "Las escenas violentas siempre te dejan un poco como adrenalínico, pero después sales y bajas. Pero las escenas de verdad que eran… Incluso harta censura, porque en ese momento no sé qué senador alegó, no me acuerdo qué fue", dijo.

Álvaro Rudolphy y Fran García-Huidobro en FRANcamente - Canal 13

"Y ahí había unas escenas bien violentas donde yo mataba a la Luz Valdivieso, la descuartizaba, le sacaba el corazón y todo. Y fue censurado así pero groseramente. Era una teleserie bien sórdida, bien cruda", agregó. En ese momento, Fran García-Huidobro le preguntó si ese tipo de personajes le gustan más que los de teleseries como Pituca Sin Lucas o Pobre Gallo, o si todos le generan cierto cariño.

"Hay personajes de comedia que me… O sea, yo en Los Carmona lo pasé chancho, me reí con la Carola Arregui, con el Chapu… Lo pasé increíble", respondió el actor. En este sentido, explicó que "en los personajes más intensos hay un desafío mayor en cuanto a actuación, pero son súper agotadores también. Y en la última pasada, en el último tiempo, no sé si será porque ya tengo niños chicos o ya pasé los 50, pero el personaje sórdido, malo, en trance, me da un poco de lata".

