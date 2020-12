Alison Mandel comparte reflexión: "Este año casi me muero, me salvé porque la vida me quiere mucho "

La actriz hizo un repaso por lo que han sido estos últimos cinco años de su vida junto al comediante Pedro Ruminot, pasando por lo bueno y lo malo, además del nacimiento de su hijo Baltazar. "5 años de matrimonio con mi morenazo 💙 bodas de madera", comenzó relatando.

"En 5 años nos hemos cambiado hartas veces de casa 🏡 hemos viajado, hemos estado en juicios, hemos comido una y otra vez 😋 nos hemos arriesgado, hemos peleado con amigos (tu más en realidad 🤣) nos hemos reconciliado con ellos, hemos peleado nosotros, nos hemos reconciliado a las 2 horas", continuó.



De manera muy honesta, la actriz contó en breves frases cómo es su cotidianidad, incluso agregando los momentos más dolorosos de su historia. "Perdimos a nuestras amadas mascotas 🐱🐶 tenemos Nuestra casa con patio, seguimos leyéndonos las mentes a la distancia, seguimos siendo resentidos 🤣 aún puedo adivinar que piensas (excepto cuando es algo de colo colo) aún encerrados un año en pandemia tenemos miles de temas de conversación y sigues pensando "No se calla nunca" 😅 aún no me importan los ovnis, aún piensas que hay que usar andador…. todos los días seguimos planeando viajes, la gente nos sigue encontrando dementes".

Mandel también habló sobre el trabajo y reconoció que nunca le ha importado perder un contrato, si eso significa mantenerse fiel a sus convicciones. "No nos importa nada del mundo laboral que se enoje el gerente de no se donde o que alguien diga "No los contrato más" somos CERO amarillos", agregó.



Sobre el nacimiento de Baltazar, contó que el camino no fue fácil, ya que incluso, peligró su salud. "Perdimos 2 hijos y tuvimos al más hermoso bebito del mundo", señaló y agregó "Este año casi me muero, me salvé porque la vida me quiere mucho y sabe que queremos hacer muchas cosas, avanzar a pasos gigantes y arriesgarnos una y otra vez para tener tanto amor y la familia numerosa que siempre soñamos", cerró la comediante.

Alison Mandel celebra cinco años de matrimonio

El cambio de look de Alison Mandel

Durante años, el largo pelo rubio de la comediante era una característica física llamativa en ella, sin embargo, tras el esperado nacimiento de su hijo Baltazar durante la pandemia, la actriz consideró que era el momento apropiado para renovar su imagen.

"Hoy es un día feliz; le agradecí a mi pelo por acompañarme durante un tratamiento de fertilidad, un embarazo complejo y un parto muy terrible", comenzó relatando en su cuenta de Instagram días atrás.



La actriz contó que hizo un especie de ritual donde agradeció a su cabello por haberla acompañado en momentos importantes. "' Gracias pelito pero necesito dejarte ir y empezar una nueva era"" Pensé en este momento (que puede ser muy banal y superficial) durante todo mi embarazo y puerperio y solo me atreví hoy que mis amigos @carlosyeugenio cerraron su peluquería para mí", agregó.

La esposa de Pedro Ruminot invitó a sus seguidores a hacer lo mismo y no esclavizarse con su pelo, ni menos dejarse llevar por lo que el resto opine. "La gente tiende a amarrarte a tu pelo diciéndonos "Nooo te lo cortes" tu haz lo que quieras contigo 🥰", finalizó.



Mandel acompañó su mensaje con una foto de su nuevo look:

Alison Mandel corta su larga melena - Instagram

Ver más