Desde hace algunos días, la modelo y empresaria Nanis Ochoa ha sido muy comentada. El emotivo encuetro de Nanis Ochoa con su bebé

Y es que tuvo complicaciones de salud, razón por la que se adelantó la fecha de su parto.

La modelo reveló que tenía preeclampsia y tuvo que pasar por una cesárea de emergencia.

Tras algunos días en cuidados intensivos, parece que se está recuperando.

De hecho, ya la dieron de alta en la clínica, sin embargo, a su hija no.

Por esa razón, madre e hija no se habían conocido.

No obstante, a través de un video, Nanis mostró el conmovedor momento en el que conoció a su pequeña.

A la modelo se le vio llena de lágrimas, y eso sin duda, conmovió a sus seguidores.

Por eso, muchos les enviaron mensajes de fortaleza.

Las imágenes las podrá ver a continuación:

Recordemos que…

La empresaria ha recibido múltiples mensajes en estos días.

Por eso, pidió prudencia a sus seguidores y les pidió que no le envíen más contenido de ese tipo.

Se trata de las historias que le hacen llegar con finales trágicos, por eso pidió que se abstuvieran pues su situación es difícil.

"Leo todos sus mensajes, hay testimonios que me dan mucha esperanza, pero hay otros que de todo corazón prefiero que no me manden, ya que son historias donde muere el bebé o la mamá, espero entiendan el momento tan angustiante que estamos viviendo. Gracias".