Carlos Ramos regaló cirugía a una mujer y le 'cambió la vida'

¿Y por qué Katherine y no otra? Es la pregunta que la paciente se hace constantemente. Carlos Ramos le explica que al ver sus fotos "sentimos todos la necesidad de no dejarla por fuera de esta colaboración".

"No cualquier cirujano se anima a hacer esta operación a ella, porque hay un poquito más de riesgo que en un paciente más delgado", destacó el especialista. Explicó que la operación debió cumplirse en "dos tiempos quirúrgicos para evitar una descompensación".

Detalló que primero se comenzó por el área abdominal y luego la parte posterior. "Se esperaba el sagrado tal como fue, moderado, y fue bien controlado por el equipo quirúrgico. El cambio es del cielo a la Tierra, fueron seis kilos, habíamos calculado cuatro y fueron seis", recalcó Carlos Ramos.

Las impresiones de Katherine y su madre

Los agradecimientos no se acaban para una mujer que sencillamente "le cambió la vida", como afirma su mamá. "En mi vida pensé pagar por esto. Solo lo tenía en el corazón y Dios lo sabe", expresó la paciente, que al final del material se aprecia cómo compra ropa acorde a su nuevo cuerpo.

La progenitora narró cómo fue el momento de la noticia de que su hija iba a ser operada. "Yo lloraba y lloraba, porque ver a la niña de uno así", dijo refiriéndose a las dolencias que presentaba.

"Ya no le va a volver a doler su columna, que se va a sentir bien con ella misma. Yo no paraba de llorar, las enfermeras no me paraban de decir lo bonita que estaba", contó.

Además de ser un especialista en su área, Carlos se ha convertido en todo un artista - Instagram @doctorcarlosramos

La reflexión de Carlos Ramos

Hace unos días el cirujano publicó un mensaje desde su cuenta en Instagram. Sin mencionar a alguien en específico, se quiso referir a sus haters, quienes a través de sus palabras señala que quisieron verlo fracasar en su trabajo.

"Acá imaginándome la cara de todos aquellos que hicieron de todo para hundirme y yo acá muy suavemente siendo el único cirujano con un millón de seguidores orgánicos en Instagram", afirmó Carlos Ramos.

