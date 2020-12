"He estado siendo extorsionada": Virginia Demaría se quiebra al denunciar hackeo de su cuenta

No han sido días fáciles para Virginia Demaría. La reconocida chef fue víctima del hackeo de una de sus cuentas de Instagram, @virginiademariarecetas.

Días atrás la influencer de cocina notó que no podía acceder a su cuenta de recetas, y con el paso de los días comenzó a recibir mensajes en los que le pedían dinero a cambio de devolverle el Instagram.

Mediante un live, la animadora se quebró al contar que durante estos días había sido extorsionada, sin embargo, enfatizó en que no está dispuesta a "negociar con un delincuente", por lo que asumirá pérdida de todo el material que compartió.

Virginia Demaría denuncia hackeo de su cuenta de recetas.

Asumirá la pérdida

"Me estoy viendo invadida y amenazada por lo que significa ser hackeada en este tipo de plataformas. Lamentablemente le pasó a una persona que trabaja conmigo", comenzó relatando en un video, y explicando que cualquiera puede ser víctima.

"He estado siendo extorsionado por un hackeador, que me escribe y me pide altísimas sumas de dinero. Él se dio cuenta que no voy a negociar con un delincuente, entonces está subiendo todo el material que ustedes pueden ver en este momento", añadió.

Pese a los intentos por recuperar su cuenta, acusa que la plataforma no le ha dado una respuesta satisfactoria. "Resulta que al no poner nunca una tarjeta de crédito ni haber patrocinado nada, no soy prioridad para Facebook ni para Instagram al momento de considerarme como una cuenta cliente", explicó.

La chef hizo un llamado a denunciar la cuenta. "Con mucha pena, asumamos la pérdida. Voy a pedirles que reportan la cuenta @virginiademariarecetas. No puedo seguir así, es una sensación realmente espantosa".

Muy emocionada y visiblemente afectada por lo que le está pasando, Demaría terminó su video descargando la frustración que le provocó lo sucedido.

"Estoy tratando de buscar cosas positivas para decirles en este momento, pero me da mucha pena. Esa cuenta significa trabajo, cada receta fue fotografiada y escrita por mí", señaló. "Solo les pido que me esperen y me apoyen. Reportemos la cuenta y terminemos con esto", finalizó.

