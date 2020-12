Sin filtros ni retoques: Michelle Carvalho saca aplausos por foto en bikini al natural

Olvidando los estereotipos y la "norma" del '90, 60, 90', Michelle Carvalho sorprendió una vez más a sus seguidores en Instagram. La modelo brasileña ha demostrado que es muy atrevida para las imágenes, sin temer al qué dirán ni a las posibles críticas de los usuarios.

En esta oportunidad, la famosa decidió compartir una sesion fotográfica en bikini, y tal como ella lo afirma: "Al natural". #MadeInBrazil agregó como etiqueta.

Michelle Carvalho desde las alturas

Desde la cima de un edificio se dejó capturar por la cámara y ofreció algunas de sus expresiones más sensuales. La galeria ya suma más de 71 mil 'likes' y superó los 1.000 comentarios.

No por nada Michelle Carvalho acumula un millón de seguidores en la red social. Los internautas le tienen un notable cariño y así lo expresaron desde los comentarios. "Linda", "hermosa" y "me casaría sin pensarlo" fueron algunos de los piropios que recibió la modelo.

"Te quedan las curvas", "eres una diosa" y "me encanta tu actitud" fueron otras de las reacciones. Recientemente, la brasileña habló sobre su peso corporal, donde otorgó respuestas que probablemente elevaron su fama en las redes sociales, incluyendo el aprecio de los usuarios.

"Como lo que se me antoja"

Michelle Carvalho demostró que es una mujer sin complejos. Las interrogantes de sus seguidores podían ser incómodas, pero las contestó con mucha personalidad.

La ex chica reality, conocida en Chile por su paso en Canal 13, se refirió a su cuerpo y hasta se atrevió a dar consejos para aquellas mujeres que sienten vergüenza de mostrarse.

Michelle Carvalho se dedicó a una que le llamó poderosamente la atención: "¿No te da pena estar gordita? Yo estoy con sobrepeso y me afecta mucho".

La ex figura televisiva la recibió con respeto y decidió expresarse de la forma más sincera posible. "Mira. No, pero cuando quiero una ropa en específico y no hay de mi talla, me enoja. Pero fuera de eso, nada", dijo.

Una de las bondades que mantiene la modelo es siempre estar segura de su cuerpo - Instagram @mrs_carvalho

Sus palabras no se quedaron allí, porque recomendó a la usuaria "hacer algo al respecto" acerca de cómo le afecta estar con sobrepeso. Afirmó que asistir a un psicólogo o nutricionista y hacer deporte puede ser el inicio de una solución para sus complejos.

¿Y hace dieta?

Este es el otro punto que abordó la modelo en su sesión de preguntas y respuestas. Sin miedo a nada, Michelle Carvalho resaltó que: "Ninguna. Como lo que se me antoja".

Reconoció que en las últimas dos semanas se ha "portado mal" respecto a su alimentación. "Antes trataba de comer bien de lunes a viernes, y sábado a domingo, no", explicó la brasileña. Indicó que practica boxeo tailandés y mantiene un entrenador personal que diseña sus rutinas de ejercicios.

Michelle Carvalho se dio a conocer a sus 18 años (2011) al participar en el reality Mundos Opuestos, transmitido por Canal 13. Ese mismo año integró el elenco de 'Pareja Perfecta' otro reality show de la casa televisiva.

Desde allí sacó su personalidad más polémica al encabezar algunas peleas y otros momentos destacados. Así fue como se convirtió en una "villana" de estos formatos televisivos. Se cree que esto motivó a que participara nuevamente en 'Mundos Opuestos, en 2013.

