Maly Jorquiera rompe en llanto con saludo de su padre por su cumpleaños número 40

Este 17 de diciembre Maly Jorquiera cumplió 40 años y en Sigamos de largo, quisieron sorprenderla con cariñosos mensajes de sus cercanos.

Su amiga Yazmín Vásquez, con quien compartió pantalla en Milf, fue la primera en saludarla. "Hija, linda. Feliz cumpleaños, te quiero mucho. Desde acá, desde Villarrica, te mando un abrazo. Tú sabes que mi casa es tu casa. Mi corazón también es tuyo, lo sabes amiga linda. Te deseo lo mejor en este día, y no sólo hoy, sino para siempre, porque eres una linda persona, eres tierna, cariñosa, buena amiga", señaló.

Después fue el turno de la comediante Pamela Leiva. "Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Maly de mi corazón. Eres maravillosa. He tenido el placer de ser tu amiga, de que me has brindado y me has abierto las puerta de tu corazón y tu familia. Haber trabajado contigo fue un sueño que se me hizo realidad, eres tremenda mujer, por eso todos tus equipos te aman, porque donde tu vas dejas huella Te mando un abrazo grande, te amo, te adoro", señaló la actriz.

Llegando al final, Maly se emocionó al ver a su hermano, su cuñada y sus sobrinos en pantalla. "Feliz cumpleaños, hermana. Páselo excelente junto a Sergio y Lucas. Que lo pases muy, muy bien", le dijo.

Pero lo terminó por quebrar a la actriz, fue el saludo de su padre. "Amada Maly. Hoy día 17 de diciembre, es para mí una de las cosas mejores de mi vida, porque tú naciste, para alegrar este mundo con tu sonrisas, tu bondad y tu belleza. Yo me enorgullezco de ser tu padre. Desde el día que naciste formas parte de mí", comenzó relatando Patricio Jorquiera.

El momento más emotivo de la noche se vivió cuando el papá de Maly habló de la fallecida madre de la actriz. "Quiero evocar en este momento a la autora también de tu día. Tu madre Gloria del Carmen que está en su estrella, y que se alegra mucho que yo pueda tener este contacto contigo en el día que te dio a luz. Y esa luz se ha perfeccionado con la paz que tú le das al mundo", cerró.



Maly Jorquiera se emociona con saludo de su padre.

El compromiso de Maly y Freire

La pareja de comediantes formada entre Sergio Freire y Maly Jorquiera, cierra el año de la mejor manera. Los tórtolos se comprometieron en matrimonio tras años de pololeo y un hijo en común, el pequeño Lucas.

La actriz, que siempre bromeaba con la lentitud de Sergio para pedirle matrimonio, contó a Lun los detalles de cómo que la propuesta del standupero. "Yo no sé cómo este hombre se metió en el cacho de pedir matrimonio", señaló.

Maly agregó que la relación entre ambos, que nació en 2014, siempre ha sido muy buena. "Es que de verdad es el amor de mi vida. Nos complementamos muy bien, él es súper sabio, como si fuera un hombre viejo (…) Tiene paciencia y calma para ver las cosas, somos como el ying y el yang. Y nuestro hijo es mitad y mitad también. Puede ser tan prendido como la mamá y tan calmado como el papá".

Maly Jorquiera y Sergio Freire - Instagram

La idea del matrimonio primero partió como una conversación entre ambos. "Nosotros siempre hablamos, tenemos una relación súper conversada, bien de amigos. Entonces, en una noche de pandemia comentamos que no nos hemos podido juntar todos los Jorquiera-Freire y ahí dijimos ‘qué pasa si nos casamos cuando termine todo esto, hacemos una mega fiesta y aprovechamos de celebrar que estamos vivos", continuó.

Sin embargo, luego de la conversación el actor planeó una forma especial de sorprender a Joquiera. "Nuestro hijo se durmió a la hora perfecta, Freire encargó mi comida preferida y me entregó un regalo. Y ahí me pasó una carta, el anillo y una pulserita. Todavía estoy en shock. Nunca me imaginé esta situación y es muy bonito", cerró.

