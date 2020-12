"Nunca me imaginé esta situación": Maly Jorquiera revela los detalles de su propuesta de matrimonio

La pareja de comediantes formada entre Sergio Freire y Maly Jorquiera, cierra el año de la mejor manera. Los tórtolos se comprometieron en matrimonio tras años de pololeo y un hijo en común, el pequeño Lucas.

La actriz, que siempre bromeaba con la lentitud de Sergio para pedirle matrimonio, contó a Lun los detalles de cómo que la propuesta del standupero. "Yo no sé cómo este hombre se metió en el cacho de pedir matrimonio", señaló.

La coanimadora de Sigamos de Largo, agregó que la relación entre ambos, que nació en 2014, siempre ha sido muy buena. "Es que de verdad es el amor de mi vida. Nos complementamos muy bien, él es súper sabio, como si fuera un hombre viejo (…) Tiene paciencia y calma para ver las cosas, somos como el ying y el yang. Y nuestro hijo es mitad y mitad también. Puede ser tan prendido como la mamá y tan calmado como el papá".

Maly contó que la idea del matrimonio primero partió como una conversación entre ambos. "Nosotros siempre hablamos, tenemos una relación súper conversada, bien de amigos. Entonces, en una noche de pandemia comentamos que no nos hemos podido juntar todos los Jorquiera-Freire y ahí dijimos ‘qué pasa si nos casamos cuando termine todo esto, hacemos una mega fiesta y aprovechamos de celebrar que estamos vivos", continuó.

Sin embargo, luego de la conversación el actor planeó una forma especial de sorprender a Joquiera. "Nuestro hijo se durmió a la hora perfecta, Freire encargó mi comida preferida y me entregó un regalo. Y ahí me pasó una carta, el anillo y una pulserita. Todavía estoy en shock. Nunca me imaginé esta situación y es muy bonito", cerró.

El embarazo de Maly

Una inesperada situación fue la que se vivió en el programa Sigamos de Largo, cuando Maly Jorquiera contó cómo se enteró de su embarazo en 2017. La comediante se refirió al tema durante una conversación con Elisa Zulueta, quien estuvo como invitada junto a su amiga Antonia Santa María.

Las actrices visitaron el estudio para hablar sobre su vida en pandemia, sus proyectos personales, la maternidad y para revivir algunas anécdotas. En ese momento, Maly Jorquiera le preguntó a la intérprete de Silvana Bunivic en No Abras la Puerta cómo se enteró de su embarazo.

"Con un test, poh. Como tú también te enteraste. ¡Tú! ¿Cómo te enteraste tú?", respondió esta, invitando a la animadora a revelar su propia historia. Su comentario fue la antesala para una sorprendente historia que generó asombro en el estudio.

"¡Por ti! ¡Por ella!", respondió Maly Jorquiera, provocando las risas de Sergio Lagos. "¿Cómo? ¿Me tengo que enterar de algo ahora?", comentó el animador, invitando a la comediante a compartir su testimonio.

Maly Jorquiera en Sigamos de Largo - Canal 13

La historia de Maly Jorquiera

"Con (Sergio) Freire habíamos dejado de intentar tener guagua. Y estábamos en un 14 de febrero, y me dice la Elisa me escribió que soñó contigo que estás embarazada. Y yo le dije 'no, qué onda esa loca'. Jajajá", partió diciendo, para luego contar que pese a su incredulidad, decidió hacerse un test.

"Freire me dijo '¿vamos a dormir siesta? No te hagas ningún examen, no hagas nada, porque ya hemos estado muy estresados por perder una guagua, no te hagas nada'. Yo le dije 'anda a dormir, yo me voy a quedar un ratito más bebiendo", agregó, indicando que posteriormente, fue a comprar una prueba de embarazo.

Una vez que regresó a su hogar, Maly Jorquiera se hizo el test y cuando vio que el resultado era positivo, descubrió que estaba embarazada. Elisa Zulueta había acertado en su predicción. "Freire despierta y le digo 'vamos a ser papás'. Y así me enteré", cerró.

Maly Jorquiera y Sergio Freire - Instagram

