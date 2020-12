Julio César Rodríguez recuerda antiguo conflicto con Amaro Gómez-Pablos

El pasado jueves, Contigo en la Mañana comenzó con un rotundo giro en su pauta. Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez se tomaron los primeros minutos de la mañana para contar algunas anécdotas de la televisión.

En este contexto, el animador revivió un antiguo conflicto con Amaro Gómez-Pablos, actual animador del Bienvenidos. Según explicó, todo ocurrió luego de una imitación que Juan Pablo Flores hizo sobre el periodista español en el programa Noche de Juegos, conducido por Rafael Araneda.

La representación molestó a Amaro Gómez-Pablos, quien dijo sentirse por la imitación. Justamente en aquel periodo, Julio César Rodríguez trabajaba como editor periodístico del programa.

¿Qué pasó entre Julio César Rodríguez y Amaro Gómez-Pablos?

Tal como relató el animador en Contigo en la Mañana, "invitamos a Flores, que venía a hacer este programa, y me tira el libreto de lo que va a decir en la imitación de Amaro, más menos. Lo revisé… Puros chistes así básicos. Humor no comprometido. Pasaba el cedazo. Pero nosotros cometimos el error, y ese es el mea culpa que yo me hago hasta el día de hoy, y le pido disculpas a Amaro".

Según explicó, el error que cometió "es que no solamente era una rutinita, sino que nos empezó a ir bien. ¡La maldita sintonía! ¡La maldita sintonía! Hizo la cuestión que tenía que hacer, y empezó a subir. ¡La maldita sintonía!".

"A Flores se le había acabado la rutina, y empezó (…) a subir con el personaje de Amaro, y le digo 'Rafa, que siga' (…) Rafa mira hacia la cámara así como 'oye ya poh'. Porque el Rafa es súper estudioso, nunca lo pillabas porque se sabía hasta la última coma del libreto", agregó.

"Rafa así '¿qué alargo?'. Y ahí el error mío, porque le dejé la puerta abierta para que el hombre (hiciera lo que quisiera). El hombre se sentó y se quedó sentado y se nos fue de las manos. Y ese es el error que cometí", continuó, explicando que lanzó un chiste indebido y que después de un rato pidió que lo sacaran.

Luego de la rutina, Amaro Gómez-Pablos presentó un reclamo formal, el que incluso fue llevado a la prensa. "Amaro la agarró con Rafa y Rafa se enojó con Amaro", dijo. Esta situación generó un quiebre entre las áreas de entretención y prensa.

Amaro pidió que echaran a Julio César

Sin embargo, lo más llamativo después, cuando Julio César Rodríguez fue a encarar al periodista español tras enterarse que Amaro pidió que lo despidieran. "Como yo era choro de las pampas fui a buscar a Amaro. Lo quería golpear (…) Porque pidió que me echaran poh. Eso no se hace. ¿Quién pide que a un compañero lo echen?", contó, indicando que "Amaro no se entendía con nosotros, porque él era de prensa poh… Él no hablaba español en ese tiempo".

Pese a esto, el animador aclaró que la imitación nunca se hizo con la a intención. No obstante, insistió en su mea culpa. "Esto pasó en vivo, fue un chiste espontáneo del gallo y lo sacamos altiro. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Nos entusiasmamos con la sintonía sí, lo reconozco", dijo.

Para solucionar las cosas y acabar con la división entre el área de entretención y prensa, un jefe de entretención fue a pedir disculpas a quienes se sintieron ofendidos. Además, se organizó una reunión para arreglar el problema.

Sin embargo, el encuentro no sirvió de nada. "En la reunión quedó la cagada, no sirvió de nada. Eran demasiado 'choros' los de prensa, a los tres minutos estaban ofreciéndose combos y todo", reveló el animador, indicando que si no fuera por el cariño que le tenían algunos jefes, lo hubieran echado.

