Christell Rodríguez contó cómo bajó de peso: “Ordené mi alimentación”

A Christell Rodríguez se le ha visto muy activa en sus redes sociales para interactuar con sus más de 300 mil seguidores. Nuevamente les dio la oportunidad de estar muy cerca de ella y conversar sobre un tema que para muchas personas resulta personal.

La influencer, quien hace algunas semanas habló del amor propio, quiso entrar directamente en el tema de su cuerpo y la alimentación. En los últimos días ha demostrado que desea bajar de peso.

Christell Rodríguez y su sencillo método

La famosa no requiere un estricto régimen alimenticio, tampoco ahonda en secretos y trucos, ni mucho menos se deja la piel en un gimnasio para obtener los más rápidos resultados. Únicamente se ha ordenado.

Desde sus historias de Instagram, una usuaria le consultó sobre "qué está haciendo" para bajar de peso. Sin la necesidad de usar muchas palabras, Christel Rodriguez afirmó que está siendo asistida por un profesional.

"Me ordené con mi alimentación y empecé a moverme más", fue su respuesta citando a la persona que tiene contratada.

Algunos críticos de redes sociales no están satisfechos con los cambios de la influencer. Según @isabelgabytoledo, primero mostró una faceta de aceptación y ahora desea cambiar. Sin embargo, su manera de expresar fue muy indignante.

"Según ella se quería como era jaja, siempre llamando la atención si ya no es una niña. O se quedó pegada en el papel de mueble el ombligo", escribió.

Christell Rodríguez no toleró el comentario y decidió responder de forma contundente. "Amiga yo me amo, me fascino, y por eso mismo hago lo que se me da la gana. Cada uno ve cómo lo hace y si a usted no le interesa entonces ni comente. Creo que tiene cosas más importantes que hacer", expresó.

"La belleza no se mide en kilos"

Para la artista de 22 años el ejercicio debe ser un placer, una motivicación y no una obligación para mantener un cuerpo perfecto. Asimismo piensa que la alimentación se centra en la buena salud y evitar el envejecimiento prematuro.

La nacida en Talcahuano ofreció algunas imágenes donde se le ve practicando ejercicios. En una de las primeras realiza un entrenamiento basado en estiramiento lateral de piernas con bandas de resistencia. "Haz ejercicio porque te gusta, por tu salud y motivación, para matenerte activo o por lo que tú quieras", expresó.

"Pero nunca lo hagas para ser bonito, porque ya lo eres", prosiguió la exparticipante de Rojo. Asimismo destacó que "la belleza no se mide en kilos, centímetros, altura, contextura ni color de piel. Eso es lo que nos hicieron creer, pero es momento de cambiarlo".

Christell Rodríguez continuó compartiendo fotos y decidió levantarse la camiseta para mostrar su abdomen. "No tengo calugas y sí tengo rollitos, pero si a mí no me importa por qué a ti sí", manifestó. Orgullosa de su cuerpo y a modo de reflexión agregó: "Ya eres hermoso, valioso. Ya eres amado y siempre merecerás amor".

"Es mi cuerpo, lo amo, lo cuido y es bello por naturaleza". La intención de la artista es llamar a la meditación de hombres y mujeres que se sienten inseguros con su físico. También para ofrecer un mensaje de aliento a todos aquellos que padecen trastornos alimenticios como la anorexia.

Te recomendamos

Sin filtros ni retoques: Michelle Carvalho saca aplausos por foto en bikini al natural

Karen Bejarano y el traumático robo que sufrió en mayo: “La terapia ha sido importante”

Catalina Pulido se lanza a la política: quiere ser concejala por Vitacura