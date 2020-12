Dr. Ugarte: "Si yo tuviera acceso a una sola vacuna para toda mi familia, se la pongo a mi madre"

Este miércoles la vacuna de Pfizer/Biontech, para inmunizar ante el Coronavirus, fue aprobada por el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile. El Presidente Sebastián Piñera detalló que unas 20 mil dosis llegan en diciembre. Asimismo, el Colegio Médico (Colmed) recomendó mantener las medidas sanitarias y cumplirlas al pie de la letra.

Aún hay muchas dudas sobre la inyección, que de acuerdo a los especialistas debe colocarse en dos sesiones, cada una con diferencia de 21 días. Para ofrecer respuestas precisas, el médico jefe de la Unidad de Paciente Crítico de la Clínica Indisa, doctor Sebastián Ugarte, fue invitado a 'Buenos días a todos'.

La vacuna contra el Coronavirus "no es el adiós a la mascarilla"

Desde el matinal que transmite TVN, el especialista explicó que "las alternativas de que algo pudiera pasar mal se han analizado antes acusiosamente, para estar preparados para el peor de los escenarios".

Aclaró que la vacuna Pfizer/Biontech contra el Coronavirus no es una solución mágica que te introduce en una burbuja impenetrable. "No porque me la ponga hoy significa que puedo salir feliz de la vida, como que soy involunerable", dijo.

El doctor Ugarte reveló la importancia de darle prioridad a los adultos mayores - Captura de pantalla

Recordó que requiere dos dosis de 21 días. "Hay que esperar la segunda al menos para tener una real cobertura. No es el adiós definitivo a la mascarilla", afirmó el doctor Ugarte.

Sobre la prioridad de los pacientes, indicó que los adultos mayores son quienes están en mayor riesgo de complicaciones. "Si yo tuviera acceso a una sola vacuna para toda mi familia, se la pongo a mi madre. Con eso les quiero decir todo", se sinceró el médico.

"5% de riesgo con vacuna"

Haciendo uso de cifras precisas, el médico especialista habló sobre las probilidades de contraer Coronavirus una vez que la vacuna ha sido aplicada. "Hay un 95% de riesgo sin vacuna y 5% con vacuna, es dramática la diferencia", expresó.

Asimismo acotó que dentro de ese 5% de riesgo hay una posibilidad "muy baja, bajísima", de que la enfermedad se grave. "Y la posibilidad de contagiar a otros también desaparece. Si logramos que al menos 10 millones de chilenos estén todos vacunados, cortamos el contagio", aseguró Ugarte.

Lavarse las manos con agua u jabón es una de las medidas que debe seguirse cumpliendo a cabalidad - Unsplash

La única interrogante que el doctor no pudo contestar a los televidentes fue el tiempo de inmunidad que ofrece el antivirus. "¿Ofrece inmunidad? Sí, ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. De dos a tres meses y medio están garantizados, pero aún se estudia la longevidad de la vacuna".

Finalmente recomendó que deben colocarse la Pfizer/Biontech quienes ya sean mayores de 16 años. "Porque es donde hay el mayor efecto protector y todos los eventuales riesgos, que son muy bajos", indicó.

La deconfianza ante la vacuna

Gonzalo Ramírez, panelista del matinal, ofreció un mensaje durante una intervención. "Se comprende la emoción porque estamos en tema de vida o muerte y en este caso le daríamos la prioridad a quien más la necesita", dijo.

El presentador afirmó estar convencido de que las vacunas "han permitido avanzar en muchos problemas y esta no va a ser la diferencia… también nos va a ayudar, pero parte de la confianza es que podamos conversar las cosas".

"Difícil sería que nosotros estuviéramos infundando el mensaje: ¡vacúnese, vacúnese! porque sabemos que está la desconfianza", reflexionó. "No estamos diciendo que se vacune, estamos poniendo sobre la mesa la realidad, ¿Y cómo la podemos enfrentar? Destapando mitos, conversando e informando", sentenció el periodista.

Lee más del tema

Reino Unido identifica variante del coronavirus que de propaga con rapidez: ¿debemos preocuparnos?

Coronavirus: Argentina es el séptimo país con mayor tasa de mortalidad

Usar cubrebocas con válvula no sirve, es un acto egoísta en medio de la pandemia por coronavirus