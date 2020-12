Monserrat Álvarez y su inesperada confesión sobre compañeros de programa: "Con 3 de estos 4 he tenido sueños eróticos"

Un hilarante momento fue el que se vivió este jueves en el matinal Contigo en la Mañana, cuando Monserrat Álvarez realizó una inesperada confesión.

La periodista se encontraba conversando junto a Julio César Rodríguez acerca de sus anécdotas en la televisión. En este contexto, el animador se refirió a algunas situaciones vividas con famosos. Incluso, expresó sus deseos de escribir un libro sobre estos hechos, aclarando que tendrían que ser conocidos, ya que hay cosas que no se pueden contar.

Sin embargo, el momento más sorpresivo vino segundos antes, cuando Monserrat Álvarez reveló que ha tenido sueños eróticos con algunos compañeros de programa. Inmediatamente, su colega le preguntó con quiénes había compartido pantalla, a lo que esta respondió que con Mauricio Bustamante, Ramón Ulloa, Polo Ramírez y él.

Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana - CHV

"Con 3 de estos 4 he tenido sueños eróticos", lanzó, provocando las risas de Julio César Rodríguez, quien insistió en conocer los detalles. No obstante, Monserrat Álvarez no quiso profundizar en el tema.

¡Igual lo dijo!

Posteriormente, se refirió a su relación con Polo Ramírez, con quien tuvo que conducir el noticiero de la mañana 3×3, de Canal 13. "Nos conocemos desde el colegio", dijo sobre el periodista, indicando que tenía ciertas reticencias en torno a él.

Lo anterior, debido a una crítica que realizó sobre ella en el pasado. "El Polo era crítico de televisión y me criticó mal", contó, aclarando que luego se reencontraron en pantalla y mantuvieron una buena relación. Después habló sobre Mauricio Bustamante, de quien solo tuvo buenas palabras.

"Yo no trabajaba en prensa y Mauricio Bustamante, yo empecé a conducir el noticiero de las 6 de la mañana con él, y me enseñó mucho. Mucho, mucho, mucho. Conmigo fue muy generoso, me enseñó mucho a preguntar. Después compartimos oficina, entonces la verdad es que le tengo mucho aprecio. Muy buena experiencia, pero no soñé con él. ¡Jajajá! ¡Saquen sus conclusiones!", agregó entre risas.

