Magdalena Müller realiza duro descargo: "El tema de la gordura me ha perseguido toda mi vida"

Magdalena Müller tiene un cuerpo al que podríamos llamar "normal" para los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Sin embargo, su peso no sería lo suficientemente bajo para algunos de sus detractores, muchos de los cuales se han acostumbrado a ver actrices muy delgadas en televisión, algo absolutamente alejado de la realidad de la mayoría de mujeres.

Sobre esto realizó su descargo la actriz, en entrevista con Martín Cárcamo en su programa vía Instagram Almorzando con el rubio. Müller contó que desde que comenzó su carrera en televisión se ha visto expuesta a cientos de desagradables e inapropiados comentarios sobre su aspecto físico. "El tema de la gordura es algo que me ha perseguido toda mi vida", confesó la artista de 29 años.

"También en la televisión se presentan estándares, la publicidad se presentan estándares de un solo tipo de mujer, cómo debe ser la mujer, que son estas modelos; que son hermosas, preciosas, no tengo nada que decir, y me parece que está mal que ese sea el único canon de belleza aceptado", agregó.

La actriz añadió que el peso no determina la calidad de ninguna persona. "Al día de hoy cada vez más hemos logrado que eso vaya cambiando y me siento muy orgullosa de ser parte de alguna forma de llevar esa bandera de lucha de decir: ‘No, no por pesar 10 kilos menos de lo que peso ahora voy a ser mejor actriz, voy a ser mejor intérprete, mejor persona‘", enfatizó.

"Vivimos en este mundo tan gordofóbico"

La libertad con la que se emiten comentarios en redes sociales, puede ser un arma de doble filo y eso bien lo sabe Magdalena. "Yo creo que cuando la gente me comenta algo creo que es bien intencionada, pero muchas veces no se dan cuenta de lo que te están diciendo, que es fuerte", aseguró.

La actriz cree que existe una suerte de ligereza para emitir opiniones. "A veces me dicen: ‘Oiga y usted, ¿por qué se ve tan gordita en la tele, si en la vida no es así?’. Me están tratando de decir algo bueno, pero la forma en la que te lo dicen igual es fuerte".

"Vivimos en este mundo tan gordofóbico. Al final mientras uno esté sano creo que está bien", cerró la intérprete de la nueva teleserie de Mega, Edificio Corona.

Puedes ver la entrevista aquí:

