Kel Calderón sobre Claudio Iturra: "Nos une el amor por las aventuras"

Kel Calderón sacó a relucir su lado más outdoor en una nueva expedición de Masay Travel, la agencia a de viajes de Claudio Iturra. En compañía del periodista y un grupo de personas, la influencer caminó cerca de 80 kilómetros para llegar a las Torres del Paine.

La licenciada de Derecho ha estado compartiendo fotos y videos de lo que fue su viaje, donde no tuvo señal durante varios días. Además, recientemente dejó una reflexión en sus redes sociales de lo que significó esta experiencia para ella.

"Creo que las fotos se explican solas❄️ pero les juro que nada se compara a almorzar sentados en la tierra mirando un glaciar enorme mientras se desprenden pedazos de hielo milenario con un ruido estremecedor a sólo metros de ti 🥺🙌"

Además expresó el afecto que mantiene por Iturra. "Con @claudio_iturra nos une el amor por las aventuras! La verdad es q yo lo había olvidado por un tiempo, pensando q era algo de un otro y que no tenía tanto q ver conmigo, pero ahora, en estos viajes he vuelto a descubrir eso que me hacía tanta falta y que me hace tan FELIZ A MI ♥️🙌 no hay nada más lindo que coleccionar este tipo de recuerdos", agregó.

La generosidad de Claudio Iturra

Días atrás nadie pudo quedar indiferente ante la historia de una pareja de ancianos que sufrió un violento asalto llegando a su casa, luego de cobrar el 10% y la pensión solidaria. La pareja, que estaba feliz porque tenía casi tres millones de pesos en su bolsillo, perdió todo en cosa de segundos.

La noticia, que fue ampliamente difundida en matinales y distintos portales, llegó a oidos del periodista y guía de viajes Claudio Iturra, quien no dudó en tener un noble gesto con la pareja.

En su cuenta de Instagram, el influencer compartió un mensaje y una excelente noticia para los abuelos.

"Me partió el alma la historia, el viaje es para ellos. Le vamos a regalar uno de los viajes de Masai Travel que tenemos a la carretera austral para este verano. Todo gratis", indicó.

"El regalo es todo incluido, para los dos, los vamos a buscar a la casa, aviones, comidas, alojamientos, tour a Campos de Hielo, Catedrales de Mármol, todo sin caminar, para que vean que la vida sigue siendo linda, que aún hay gestos y que van a vivir un viaje muy lindo por nuestra Patagonia", continuó.

Además, pidió ayuda para contactar a la pareja. "En busca de los abuelitos!! Alguien tiene su número? Cómo lo encontramos ?!".

