Karen Bejarano y el traumático robo que sufrió en mayo: "La terapia ha sido importante"

Más que perder pertenencias materiales, padecer un asalto a mano armada trae consecuencias psicológicas. Se va la confianza, hay sensación de inseguridad y las imágenes que quedan grabadas son imborrables. Estos episodios son los que vive Karen Bejarano.

El pasado 20 de mayo, la artista sufrió un traumático robo y actualmente lucha contra las secuelas. Fue interceptada por unos asaltantes que le quitaron su automóvil y hasta osaron tocarla.

Karen Bejarano asiste a tratamiento psicológico

La ex integrante de Mekano aseguró que la fecha y las imágenes del fatídico momento no salen de su mente. Actualmente cumple un tratamiento psicológico para superarse y trabajar en la "culpa" que siente por el suceso ocurrido en las afueras de TVN.

"Venía de trabajar en el programa y en la bomba de bencina que está frente al canal me lo robaron", detalló la también cantante.

Pese a su velocidad para entender que iba a ser víctima de un asalto, poco pudo hacer la actriz, que en escasos segundos se vio rodeada de seis ladrones.

"Fui súper rápida, caché que venían unos tipos, me bajé del auto, pero se me lanzaron seis personas con armas, pistolas, cuchillos. Me empezaron a manosear, pero jamás supieron que era yo porque andaba con mascarilla", contó la artista de 35 años.

"Me robaron la confianza"

Karen Bejarano confiesa que tras el robo de su auto y verse acorralada, su sensación de seguridad ha decaido. "Me sigue costando, creo que lo que más me dolió fue que me robaran la confianza", dijo.

"Que te saquen el auto y las pertenencias son cosas materiales, pero hay cosas sentimentales también. Mi terapia psicológica ha sido súper importante", expresó la panelista.

Lo único por lo que da gracias, además de estar viva, es haberse encontrado sola. "Le agradeció a Dios que no estuviese mi marido y mis hijos", señaló. Karen Bejarano temía que una reacción por parte de sus seres queridos originara un escenario mucho peor.

"La seguridad es lo que más me dolió que me robaran", sentenció.

Junto a su hijo Gullermo Verdier Bejarano - Instagram @karenbejaranotv

Arrasa en Instagram con un colorido bikini

La intérprete maneja más de 975 mil seguidores en Instagram y el pasado 13 de diciembre irrumpió en las redes sociales con una sensual imagen que cortó el aliento a sus fans.

Karen Bejarano superó los 25 mil 'likes' con la fotografía donde posa encima de un flotador. El registro fue tomado por su esposo, Juan Pedro Verdier, y a solo momentos de ser publicada ya contaba con cientos de reacciones.

La modelo luce un bikini color fucsia, sobre un flotador con forma de flamenco del mismo tono. La cantante estaba recostada sobre la pieza, apoyando una de sus manos sobre su frente.

El material cautivó a los usuarios de la plataforma, quienes dejaron positivos comentarios destacando su belleza. Entre ellos, se encontraban figuras del espectáculo como Alison Mandel, Camila Recabarren, Yazmín Vásquez y Francini Amaral. Esta última, comentó: "guapaaaa".

"Devuélvete!!!! Que te pasaste!!", "Amé tu bikini!! Siempre tan linda", y "Guapísima", fueron otros de los comentarios que más se repitieron.

