Jordi Castell prefiere las redes sociales y critica la televisión: "Lo que pagan da para la risa"

Afirmó que ha recibido la invitación a muchos programas en la pantalla chica este año. "Pero a mí no me conviene ir en este minuto", aclaró. Agregó que actualmente no siene la "confianza".

El comentarista de espectáculos aseguró haber perdido el interés en trabajar para la televisión, ya que las redes sociales sostienen una balanza más rentable. Además, para Jordi Castell es importante la relación con el público. "Es si filtro, me fascina. Instagram lo bueno que tiene es que es orgánico y sin edición.

Críticas a "La Divina Comida"

En 2017, el animador fue participante anfitrión del espacio que transmite Chilevisión. Fue lanzado en 2016 y ya suma seis temporadas. Jordi Castell no tuvo piedad y señaló es que "precario a nivel comunicacional".

"A pesar de que no tienen recursos para contenidos nuevos, dale programación al adulto mayor o a los niños. Si hay tantas familias que no tienen plata para pagar Netflix o esas cosas", dijo el famoso.

Más de 485 mil seguidores maneja el artista en redes sociales - Instagram @jordicastell

Su episodio con el cantante Luis Miguel

El año 1988 dejó un episodio inolvidable para el animador, pero también de aquellos que prefiere conservar en privado. Se trata de un "fugaz romance" que sostuvo con el 'Sol de México'. El fotógrafo no tuvo más remedio que ofrecer algunos detalles para calmar las aguas.

El especialista de espectáculos fue invitado especial en el programa online de Francisco Saavedra, que se transmite a través de Instagram. Destacó además que Kathy Salosny lo "echó al agua" tiempo atrás. La actriz fue quien reveló lo ocurrido.

Jóvenes, consumiendo sustancias de la época y algo desorientados. Esa es la condición en la que se encontraban el Castell y el intérprete mexicano durante el "romántico" episodio al que califica como "nada más allá que una tontera".

"Estábamos los dos bien borrachos en el año 88 y creo que por respeto a mi marido no puedo contar más cosas", se sinceró Jordi Castell para evitar polémica en su actuación relación con Juan Pablo Montt.

El de San Fernando aclaró que nunca intentó aprovecharse de alguna situación con el artista. "De partida es algo que nunca usé para nada", afirmó Castell, mencionando a Kathy Salosny como la responsable de que la anécdota haya salido a la luz.

