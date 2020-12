¿Cajones rotos? La extraña decoración que Evaluna mostró en un video

Camilo y Evaluna Montaner han sorprendido con aspectos originales, tales como sus tatuajes e incluso la forma de vestir, empleando tallas más grandes para que la ropa se vea holgada. Esto ni hablar de los pegajosos y divertidos bailes que protagonizan en redes sociales con los temas del cantante colombiano.

Pues tal parece que la particular "moda" también buscan llevar a la decoración. Ambos artistas ya permitieron conocer el hogar donde viven. Tras el lanzamiento de 'Vida de rico' mostraron los rincones de la casa, pero se descocían cuáles eran sus gustos para adornarla.

Las raras gavetas que enseñó Evaluna

Durante un video donde la joven artista venezolana practica la coreografía del tema 'La moto', al fondo se aprecian un extraño mueble compuesto por dos gavetas y dos pequeñas puertas.

Lo más curioso es que está completamente deteriorado. ¿Vintage? El caso es que los fans se preguntan si realmente está en esas condiciones o tiene algún tipo de efecto maquillaje.

Evaluna quiso mostrar su coreogafía, pero se fijaron en el mueble viejo, ¿como vintage? pic.twitter.com/0EgcFNJD01 — Pille pues (@PuesPille) December 17, 2020

No se puede afirmar que es la casa de Camilo y Evaluna, pues en el video aparece Ricky Montaner, su hermano. De hecho el material es publicado en la cuenta de Mau y Ricky.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos resultaron graciosos ante el extraño mueble. "¿Es vintage? No, feo?", escribió una de las usuarias. Otra aseguró que a partir de ahora no botará ninguno de sus muebles, así se rompan o deterioren.

"En Estados Unidos hay muchos con esos muebles y se ven bien", dejó otro mensaje que dividió las opiniones.

Otro de los seguidores bromeó al decir: "¿Fui la única que se vino a ver los comentarios del mueble?", haciendo alusión de que ya es tendencia en el mundo de Camilo y Evaluna. Incluso, una última internauta observó la barriga de la cantante y asomó que pudiera estar embarazada.

Tierna, bella y famosa, la hija de Ricardo Montanera acumula más de 14 millones de seguidores - Instagram @evaluna

El tiktoker que critica a Camilo

En una oportunidad ya había señalado que Camilo Echeverry no era un digno de su fama y que incluso la boda para casarse con Evaluna provino de plata prestada. El TikToker Jefferson, conocido en redes sociales como "El radar de Jefferson' parece estar tomando una postura de 'hater' ante el cantante colombiano.

En sus videos se dedica a ofrecer informaciones no confirmadas sobre los famosos. Antes de cada frase suelta un "según los rumores" o "al parecer", lo que resta credibilidad a sus comentarios. Sin embargo, para los usuarios no deja de ser interesante cuáles son las "noticias" que trae.

El artista de 26 años ganó recientemente su primer Latin Grammy. Este lo consiguió al ser vencedor de la categoría Mejor Canción Urbana, donde fue nominado por "Tutu". El de Medellín celebró por todo lo alto obtener el gramófono y hace pocos días ya lanzó el nuevo sencillo "BEBÉ", incursionando en la bachata.

De acuerdo al "radar de Jefferson", la única razón por la que Camilo ganó el galardón es por "influencia" de Ricardo Montaner. Según el tiktoker, el suegro del cantante selló el camino para el resultado final. "Todos sabemos que por sí mismo no lo iba a ganar y posiblemente aún estaría en la sombra del olvido", señaló.

La pareja cumplirá sus "bodas de papel" el 8 de febrero - Instagram @evaluna

