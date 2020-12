Así fue como Elisa Zulueta predijo el embarazo de Maly Jorquiera

Una inesperada situación fue la que se vivió en el programa Sigamos de Largo, cuando Maly Jorquiera contó cómo se enteró de su embarazo. La comediante se refirió al tema durante una conversación con Elisa Zulueta, quien estuvo como invitada junto a su amiga Antonia Santa María.

Las actrices visitaron el estudio para hablar sobre su vida en pandemia, sus proyectos personales, la maternidad y para revivir algunas anécdotas. En ese momento, Maly Jorquiera le preguntó a la intérprete de Silvana Bunivic en No Abras la Puerta cómo se enteró de su embarazo.

"Con un test, poh. Como tú también te enteraste. ¡Tú! ¿Cómo te enteraste tú?", respondió esta, invitando a la animadora a revelar su propia historia. Su comentario fue la antesala para una sorprendente historia que generó asombro en el estudio.

Elisa Zulueta en Sigamos de Largo - Canal 13

"¡Por ti! ¡Por ella!", respondió Maly Jorquiera, provocando las risas de Sergio Lagos. "¿Cómo? ¿Me tengo que enterar de algo ahora?", comentó el animador, invitando a la comediante a compartir su testimonio.

La historia de Maly Jorquiera

"Con (Sergio) Freire habíamos dejado de intentar tener guagua. Y estábamos en un 14 de febrero, y me dice la Elisa me escribió que soñó contigo que estás embarazada. Y yo le dije 'no, qué onda esa loca'. Jajajá", partió diciendo, para luego contar que pese a su incredulidad, decidió hacerse un test.

"Freire me dijo '¿vamos a dormir siesta? No te hagas ningún examen, no hagas nada, porque ya hemos estado muy estresados por perder una guagua, no te hagas nada'. Yo le dije 'anda a dormir, yo me voy a quedar un ratito más bebiendo", agregó, indicando que posteriormente, fue a comprar una prueba de embarazo.

Una vez que regresó a su hogar, Maly Jorquiera se hizo el test y cuando vio que el resultado era positivo, descubrió que estaba embarazada. Elisa Zulueta había acertado en su predicción. "Freire despierta y le digo 'vamos a ser papás'. Y así me enteré", cerró.

Maly Jorquiera en Sigamos de Largo - Canal 13

