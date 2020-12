Camila Andrade confirma quiebre en su relación con Ignacio Casale: "Ahora estoy soltera”

Ha sido un año movido para Camila Andrade, quien a pocos días de anunciar la noticia de su incursión en el mundo de la música, ahora contó que se encuentra soltera nuevamente.

En conversación con Jordi Castell, la ex Miss Chile, reveló que terminó su relación con el deportista y piloto de carreras Ignacio Casale. "Sí, estaba pololeando. Pero terminé y ahora estoy soltera", reveló.

Frente a la noticia de su quiebre, Castell le comentó que "ahora igual es rico tener la libertad que tú tienes en este minuto. La libertad de estar soltera. O, que también es completamente válido, si pinchas con dos o tres a la vez y haces casting, ¿cuál es el problema?".

La animadora coincidió con la opinión del fotógrafo. "Sí, ningún problema. Mientras uno esté contento, feliz y pasándolo bien, de eso se trata. La vida es para pasarla bien, pero con o sin pareja. Cuando lo estás pasando mal o está siendo un sacrificio para ti, estás mal, ese no es el camino. Estando soltera o al lado de alguien es súper importante al final la sanidad mental, o la paz. Es vital. Yo lo he ido aprendiendo heavy", agregó.

La periodista, que ahora está concentrada en su nueva carrera musical, reconoció que tampoco se cierra a encontrar el amor nuevamente.

"Pero hoy en día me siento tan realizada, que no significa que no pueda estar en pareja, por supuesto que sí. Si alguien llega a mi vida y entiende que estoy mis proyectos, que estoy feliz, que estoy haciendo mis cosas, maravilloso", señaló.

La reinvención de Camila Andrade

Multifacética en sus áreas laborales, la profesional de 29 años está metida de lleno en el canto desde julio. Y precisamente en ese complicado territorio acaba de firmar un acuerdo con Warner Music Chile para la distribución de sus canciones.

A través de su cuenta en Instagram compartió el logro con todos sus seguidores. "Por fin puedo contarles que soy parte de esta tremenda compañía y familia @warnermusicchile. Un placer para mí que sean ellos los encargados de poder distribuir mi música en todo el mundo", expresó la también presentadora.

Camila Andrade destacó el trabajo, la paciencia, amor y dedicación que ha puesto durante "más de un año". "No sé cómo explicarles la felicidad y satisfacción que siento en este momento. Y lo mejor es que estamos recién empezando", agregó en la red social.

Asimismo emitió un mensaje para quienes también incursionan en retos como los de cantar. "Que nadie nunca te diga que no puedes hacer algo o que no eres capaz. Y si lo hacen, recuerda siempre que está en ti creer que todo es posible", concluyó la ex Miss Chile.

Camila Andrade firma contrato con Warner.

Ver más