Álvaro Rudolphy asegura que no se vacunaría contra el Covid-19: "Esperaría un rato"

Con la vacuna contra el Covid-19 cada vez más cerca, muchos programas han abordado el tema ahondando en los beneficios y los posibles riesgos que pueda tener. Recientemente, Álvaro Rudolphy dio a conocer su postura al respecto y aseguró que no quiere recibir la dosis.

Durante su participación en FRANcamente, el actor recordó su experiencia con el virus hace algunos meses, cuando se contagió junto a toda su familia. En este contexto, Fran García-Huidobro comentó el caso de un diputado que dijo que no se iba a vacunar "porque no está comprobado que las vacunas que no se han probado por 10 años funcionen".

"¿Tú me puedes creer?", preguntó la animadora, a lo que el actor contestó: "Yo leí la otra vez un artículo que decía que, claro, la vacuna necesitaba por lo menos un período de unos 10 años para comprobar si efectivamente después no tenía complicaciones. Lo cual me parece que puede ser, que está dentro de la lógica… Es tan incierto todo. Yo encuentro que esto…".

Álvaro Rudolphy en FRANcamente - Canal 13

"¿Tú te vacunarías? Si mañana llegara la vacuna a Chile, ¿te vacunarías?", consultó Fran García-Huidobro. "No, pero por una razón: yo ya tuve Covid, entonces siento que tengo en cierto grado una suerte de inmunidad, que no sé tampoco si sea real, porque todo es incierto con el Covid. Pero no, no me vacunaría. Esperaría un rato", respondió el actor.

La experiencia de Álvaro Rudolphy con el Covid-19

"¿Cuándo tuviste Covid que no nos enteramos? Muy discreto tu covid", comentó la animadora, luego que el actor recordara su experiencia con el virus. "No, si por ahí se filtró algo. En julio tuvimos", aclaró este.

Consultado por la intensidad con que los afectó el virus, Álvaro Rudolphy explicó que "nos pegó más o menos. A la Cata (su esposa) y a mí nos pegó más o menos fuerte, a los niños menos. Pero sí fue medio complicado".

"¿Cómo lo hicieron con los niños?", preguntó Fran García-Huidobro. "Por suerte no fue al mismo tiempo los dos, hubo un par de días de diferencia. Pero yo había tenido una influenza hace unos años atrás y ahí morí. Y en esta oportunidad no me sentí tan mal, pero sí tuve mucho susto. Yo creo que ese es el tema, que no sabes si en dos horas más vas a terminar intubado. Entonces es bien aterrador el tema", contestó el actor.

Ver más

Dr. Ugarte: "Si yo tuviera acceso a una sola vacuna para toda mi familia, se la pongo a mi madre"

"Se cayeron de poto al verme": Sergio Rojas por reencuentro con Pamela Díaz en "Me Late"

"Por fin te veo mamita": El reencuentro que emocionó a Julio César Rodríguez