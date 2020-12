Alina Lozano debuta en los 'reels' de Instagram bailando reggaetón

Ver esta publicación en Instagram

Por supuesto que los comentarios no tardaron, y gracias al cariño que le guardan, los mensajes fueron muy positivos. Una de las primeras fue @dasmemartinez17: "Gracias por alegrarnos las noches con tu actuación y por mostrarnos una parte de ti en redes sociales".

"Me encanta tu vibra", "Eres una nota", "Eres increíble" y "Así bailaba 'doña Nidia"" fueron otras de las reacciones que acompañaron el video de Alina Lozano.

Más de 3.500 'likes' y 170 comentarios posee el registro audiovisual.

El robo de su cuenta

Los delitos a través de Internet cada vez son más frecuentes y la actriz vivió ese desagradable momento. Hace algunas semanas anunció que su cuenta en Instagram fue robada por piratas cibernéticos.

Mediante un video en redes sociales la artista destacó lo ocurrido. Visiblemente molesta, contó que no solo se apoderaron ilícitamente de su perfil profesional, sino que también pretenden extorsionarla con una alta suma de dinero para recuperar la cuenta.

"Me robaron, me atracaron, hackearon mi cuenta personal y además me están extorsionando. Me están pidiendo casi 5 millones por la recuperación", expresó en aquel entonces. Sin embargo, finalmente recuperó el perfil y su trabajo en redes sociales continúa sin problemas.

Con el paso de los años, Alina Lozano se ha convertido en toda una coach motivacional, a su estilo - Instagram @lozanoalina

Y también la robaron con unos huevos

Se comió los más caros de su vida, reveló la artista, cuando se encontraba en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. Acompañaba a su hijo, quien abordaría un vuelo internacional para reencontrarse con su padre.

En la visita al recinto aprovechó para quejarse del excesivo costo de los desayunos.

Además aprovechó para quejarse por el valor exagerado de dos desayunos. "La plazoleta de comidas no está abierta, pero hay algunos sitios y me comí los huevos más caros de mi vida, no sé qué gallina estrato 100… Nos comimos dos huevos pericos y (pagamos) 57 mil pesos. Seguramente me están alimentando muy bien esos huevos", dijo.

Aparte de denunciar el sencillo, pero carísimo aperitivo, Alina Lozano narró otras vivencias humanas cuando toca dirigirse al aeropuerto, incluyendo el trauma de perder el avión por quedarse dormido.