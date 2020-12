Nano Calderón queda en libertad vigilada y es condenado por daños, lesiones y amenazas

El caso de Nano Calderón parece estar llegando a su fin. El joven estudiante de Derecho, quien atacó a su padre con un cuchillo en agosto pasado, deberá cumplir 541 días de presidio bajo libertad vigilada.

El hijo de Raquel Argandoña fue condenado este miércoles por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por daños, lesiones y amenazas en contra de su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas, en un procedimiento abreviado.

El joven deberá cumplir una pena de 541 días de presidio por el delito de lesiones y otros 60 días por los dos otros delitos.

El tribunal no condenó al hermano de Kel por parricidio frustrado, el delito más grave que se le imputó en un comienzo.

Además, el joven no podrá acercarse a la víctima, por un plazo de 60 días. Tampoco podrá portar armas de fuego durante dos años y deberá continuar con terapias para el control de impulsos.

Adicionalmente, por el delito de daños, deberá pagar una multa de 1 UTM, correspondiente a cerca de 51 mil pesos.

Quiebre familiar

Para nadie es un secreto que tras la noticia del ataque de Nano a su padre, la relación entre los miembros del núcleo familiar se quebró.

Una de las que más ha hablado de aquello, es Kel Calderón, quien en una reciente entrevista con Lun dijo que no habla con su madre desde el día de la agresión. "No, desde ahí cortamos comunicaciones", comentó al citado medio. Además, se refirió al desarrollo del año, señalando que "ha sido un año difícil para todos, no solo para mí. Hubo mucho aprendizaje".

La relación con su padre tampoco es mejor. Si bien la egresada de Derecho le entregó todo su apoyo en un comienzo, e incluso formó parte de su equipo legal, la relación entre ambos cambió cuando Calderón Salinas solicitó modificar la calificación del delito de parricidio frustrado a lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar.

"Él estaba sobrepasado con la situación. Estaba sufriendo mucho por tener a su hijo privado de libertad. Al final, la sensación tanto mía como la de mi hermana Francisca es que lo único que le empezó a importar fue eso. Los sentimientos opacaron un poco a la razón", señaló Kel.

Ver más

Kel Calderón comparte foto sin una gota de maquillaje: “Me da mucha vergüenza”

Puro lujo: así fue el romántico segundo aniversario de Raquel Argandoña y Félix Ureta