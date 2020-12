¡Valiente! Gala Caldirola se realiza un nuevo y osado tatuaje

Quienes se han tatuado varias partes del cuerpo, reconocen que una de las zonas más dolorosas son las costillas. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Gala Caldirola se realizara un gran tatuaje en esta área de su abdomen.

Muy al estilo Rihanna, quien también tiene un tatuaje en la zona alta del vientre, la influencer decidió adornar esta parte de su cuerpo con una flor de loto.

La esposa del futbolista chileno Mauricio Isla, que está actualmente viviendo en Brasil por el trabajo de su marido en el club Flamengo, se animó a mostrar todo el proceso de su tatuaje en sus stories de Instagram.

Además, mostró sus otros tattoos. Mira el video aquí:

Por una apariencia más natural

Con los años, Gala Caldirola se ha arrepentido de las inyecciones que en algún momento se realizó en los labios para aumentar su volumen. Es por ello que se está haciendo un tratamiento para disolver el ácido hialurónico que se puso hace algún tiempo.

Con los labios algo morados apareció en sus stories la española semanas atrás, y explicó que se había inyectado una solución para disminuir el efecto del producto que se inyectó en los labios años atrás.

"Me preguntáis por mis labios moreteados. Me infiltré hialuronidasa para disolver el ácido hialurónico que me puse hace unos años", explicó la influencer que está de paso por nuestro país.

Dicho tratamiento es usado para la corrección de asimetrías o hinchazón, que puede ocurrir en algunos casos, causada por los efectos del relleno de ácido hialurónico.

La ex chica reality explicó que el color de sus labios desaparecería con el tiempo. "En unos días desaparecen los moretones", cerró.

