Ex pareja de Patricio Frez lo recuerda en el día de su cumpleaños: "Él me revivió"

El 20 de diciembre se cumplirán dos meses desde la partida de Patricio Frez, quien falleció producto del cáncer de hígado que lo afectaba. La conocida voz en off del Buenos Días a Todos habría cumplido 65 años este 15 de diciembre, por lo que su ex pareja le dedicó emotivas palabras en su día.

En conversación con LUN, Lilian Sielfeld señaló que "este es un día especial. Pato cumpliría 65 años. Me acuerdo perfecto del último cumpleaños que vivimos juntos. Fue en Chicureo, el 2019. Fue lindo, lo pasó muy bien. Ya le habían detectado el cáncer, pero había que vivir el momento".

La ingeniera en Alimentos estuvo durante cinco años junto a Patricio Frez, a quien acompañó hasta sus últimos días en su hogar de Quilpué. "Quedé muy contenta de poder haberlo cuidado en los últimos momentos. Para mí haber estado con él fue un regalo, murió al lado mío en sueños", dijo.

Tras la muerte del locutor, Lilian Sielfeld, de origen alemán, regresó a su país para superar la muerte de su compañero. "Me vine a pasar la pena. En el fondo, me afectó todo lo de la muerte del Pato. Así que mi hija me compró un pasaje y me dijo 'ya mamá, vente para acá'. Acá estoy, recordándolo igual, pero al menos uno cambia de ambiente y ve las cosas de otra manera", contó.

La pérdida de Patricio Frez

Desde la casa de su tercera hija, en las cercanías de Frankfurt, en donde estará hasta el 15 de febrero, Lilian confiesa que la partida de Patricio Frez ha sido complicada. "Hay pena. De repente me vienen mis ataques de llanto", comentó.

"Sabíamos lo que podía venir. Fue un tiempo corto el que estuvimos, pero lo disfrutamos mucho. Dentro de todo estoy tranquila, una ya entiende las cosas. Yo creo que a esta edad una ya aprende a vivir. Uno entiende que la vida es difícil", agregó la mujer, quien también perdió a su marido por cáncer.

Patricio Frez y Lilian Sielfeld - Instagram

Consultada por su relación con el locutor, Lilian comentó que "yo lo pasé bien con él y yo creo que él también conmigo. En verdad la pasábamos muy bien, disfrutábamos mucho. Nos entreteníamos mucho, éramos muy partners, eso y más era lo que fuimos".

"Yo creo que vino realmente a hacerme feliz. Porque yo estuve mucho tiempo viuda, sin nadie y estaba realmente muy apagada. Como que él me revivió. Fíjate que yo también creo que lo hice feliz", agregó la mujer, reconociendo que su familia ha sido un apoyo fundamental.

"Cuando hay problemas y momentos difíciles uno acude y se reúne con la familia (…) Es lo esencial, lo más importante, es el pilar, sin familia todo se desarma", reflexionó.

