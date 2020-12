Carolina Arregui sobre sus años alejada de las teleseries: "Me dolió harto, porque sentía que había sido injusto"

En conversación con Pancho Saavedra, Carolina Arregui se refirió al periodo que pasó alejada de las teleseries tras el escándalo de Marrón Glacé. Recordemos que la actriz protagonizaba la producción junto a Fernando Kliche, con quien tuvo un affaire que la llevó a ser despedida de Canal 13 en 1993.

Luego de ser desvinculada, estuvo cinco años sin actuar en la pantalla chica, lo que la llevó a participar en otros programas de la televisión. Su regreso a los papeles protagónicos se produjo una década después. Un tema del que habló con el animador de Lugares que Hablan, quien le preguntó por el significado que tuvo para ella.

Carolina Arregui señaló que "hubo una alegría, una reconciliación con la vida, con las oportunidades, con creer que uno se puede caer en la vida, pero también puedes tener oportunidades de levantarte y de volver a construir. La vida no es puro jolgorio. La vida tiene de todo, de menta y de olivo, de bueno y de malo, de dulce y de agraz".

"O sea, no seríamos capaces de reconocer lo felices que somos si no pasáramos por momentos tristes y dolores también", agregó, reconociendo que "a mí esa ausencia me dolió harto, porque yo sentía que había sido injusto. Pero decía 'por algo pasan las cosas. En algún momento la vida me irá a dar una respuesta. Tal vez no ahora, pero sé que en algún momento sí me la va a dar"".

Según explicó la actriz, la respuesta llegó "en el momento en que me dieron la oportunidad de volver a hacer teleseries y volver a estar con mis compañeros, volver a sentirme una persona útil. Porque yo nací para esto y es lo que amo. Es mi pasión y lo hago con un amor profundo. Yo creo que eso es lo que las personas ven a través de mí, quizás. Que yo hago las cosas con verdad, con honestidad, con amor y con cariño".

"Y hasta el día de hoy, imagínate. Tengo una familia maravillosa, a mis hijos grandes. Todos con buena salud, gracias a Dios, cada uno haciendo lo que le gusta. Felices, con mi marido. Y pasando con esta pandemia de la mejor forma posible junto a mi familia", añadió.

