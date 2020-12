Camila Andrade firmó contrato con una "tremenda compañía"

La paciencia, constancia y perseverancia de Camila Andrade comienza a dar sus frutos. La cantante dio un paso gigantesco en su carrera profesional y de aquí en adelante espera poder aprovecharlo al máximo.

La también modelo ya viene de ganar el Miss Mundo Chile 2013, donde fue coronada por Camila Recabarren. Hasta ahora se vinculaba como el mayor éxito de su trayectoria. Sin embargo, los nuevos acontecimientos le dan la oportunidad de continuar brillando.

El flamante contrato de Camila Andrade

Multifacética en sus áreas laborales, la joven de 29 años está metida de lleno en el canto desde julio. Y precisamente en ese complicado territorio acaba de firmar un acuerdo con Warner Music Chile para la distribución de sus canciones.

A través de su cuenta en Instagram compartió el logro con todos sus seguidores. "Por fin puedo contarles que soy parte de esta tremenda compañía y familia @warnermusicchile. Un placer para mí que sean ellos los encargados de poder distribuir mi música en todo el mundo", expresó la también presentadora.

Camila Andrade destacó el trabajo, la paciencia, amor y dedicación que ha puesto durante "más de un año". "No sé cómo explicarles la felicidad y satisfacción que siento en este momento. Y lo mejor es que estamos recién empezando", agregó en la red social.

Asimismo emitió un mensaje para quienes también incursionan en retos como los de cantar. "Que nadie nunca te diga que no puedes hacer algo o que no eres capaz. Y si lo hacen, recuerda siempre que está en ti creer que todo es posible", concluyó la ex Miss Chile.

Siete años después de ganar el concurso, Camila incursiona en la música - Instagram @cmiandrade

¿Su relación con Ignacio Casale terminó?

En mayo del presente año, Camila Andrade confirmó que sostenía una relación sentimental con el piloto de rally Ignacio Casale. "Sí, estamos pololeando. Hemos pasado toda la cuarentena juntos", expresó la intérprete para confirmar la información

Y apenas en septiembre continuaba publicando imágenes junto al deportista, practicando actividades al aire libre. "Sábado perfect", escribió Andrade junto a las fotos, en aquel momento. Sin embargo, estas postales ya no existen, pues la cantante decidió eliminarlas.

Sumado al hecho, la periodista Cecilia Andrade indicó a finales de noviembre que el amor llegó a su fin. Desde su espacio 'Primer Plano del Pueblo', que transmite por Instagram, afirmó que "él (Ignacio Casale) anda llorando por los pasillos".

Tal parece que la artista le puse el freno a la relación con Ignacio Casale - Instagram @cmiandrade

"Llevaban un poquito más de un año. Ella terminó con él y él andaba súper achacado. Andaba llorando por las calles, por los pasillos. por si fuera poco viven en el mismo edificio, entonces se tienen que encontrar. Él anda todo lloroso", detalló Gutiérrez para los amantes de la farándula.

Camila Andrade nunca se pronunció sobre una ruptura o distanciamiento con el piloto de rally, sin embargo, quien calla otorga. El atleta tampoco decidió hablar sobre lo acontecido.

Participaciones en televisión

Su faceta como cantante solo lleva 5 meses, pero como su incursión en televisión suma ya unos cuantos años. Entre 2010 y 2013 fue una activa concursante del reality 'Calle 7', durante cinco temporadas. También vio acción en programas del mismo formato como 'Año 0' y 'Yingo'.

Como panelista y presentadora se le vio a partir de 2014. Comenzó laborando para el canal La Red, donde apareció como conductora de 'Intrusos'. Entre 2016 y 2019 también fue animadora de 'Así somos' y más reciente en 'Tu casa club en la red'.

Aunque por poco tiempo, el rostro de Camila Andrade se apreció en Chilevisión. Formó parte de la animación y conducción de programas como 'Escuela de maridos', 'Primer plano' y 'Sálvese quien pueda'.

La modelo maneja más de 475 mil seguidores en su cuenta oficial - Instagram @cmiandrade

