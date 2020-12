Benja Vicuña y Pampita posan juntos en una foto a cinco años de su separación

Hace poco tiempo Carolina Ardohain contó en su programa Pampita online que no tendría ningún problema en compartir en una cena con su ex. Esto sorprendió a las panelistas que la acompañaban, sin embargo, demostró la madurez de la animadora argentina.

Aunque no fue en una cena, Pampita y su ex, el actor Benjamín Vicuña, compartieron juntos en la ceremonia de graduación del Kínder del hijo menor de ambos, Benicio.

A cinco años del llamado "escándalo del motorhome", en el que Pampita aseguró que encontró a Vicuña teniendo relaciones con China Suárez, los ánimos parecen haberse calmado y la ex pareja ha encontrado la forma de mantenerse unida por el bien de sus tres hijos: Benicio, Beltrán y Bautista.

Fue con ellos también que posaron una foto familiar para inmortalizar el logro del menor del clan.

La imagen fue publicada en la cuenta de Instagram de Canal 9 Multivisión este martes.

Pampita y Benjamín Vicuña posan en la graduación de su hijo menor. - Instagram

Por su parte, Vicuña compartió una storie de su hijo donde escribió: "Padre orgulloso. Mi hijo Benicio, egresado del kínder".

Benjamín Vicuña y su hijo Benicio

Pampita compartiría la mesa con Benjamín

A fines de noviembre Pampita sorprendió a todos sus seguidores al afirmar que sería capaz de compartir una mesa con Benjamín Vicuña.

Entre 2005 y 2015 sostuvieron una relación que vio nacer a cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. Sin embargo, la inesperada ruptura se produjo en medio de la polémica, por la supuesta infidelidad del actor, la cual sería el detonante de la separación. Por tales motivos, los usuarios no pudieron creer sus recientes comentarios.

En su programa, la actriz abrió el debate al referirse a su ex pareja. Pero no solo lo mencionó, sino que aseguró que de presentarse la posibilidad, no tendría problemas en compartir una mesa de comida con él. Un pensamiento que resultó extraño para quienes disfrutan de su espacio.

Las panelistas le señalaron que 'ni locas' dejarían que un ex se sentara junto a ellas. "Es demasiado raro", expresaron. Sin embargo, Pampita soltó una respuesta que nadie se esperaba.

"Hay que ser educado y respetuoso. Lo cortés no quita lo valiente: no pasa nada, está bien saludarlo… no tengo problemas", dijo. "Me parece bien que me salude y salude a mis amigos que en algún momento, también fueron los suyos", agregó la modelo en el espacio transmitido por Net TV y Telefe.

Ante el asombro de todos, la famosa argentina reiteró: "De verdad. Por mí se puede sentar donde quiera. Incluso si Rober (Roberto García Moritán, su actual marido) va y se sienta en la mesa con su ex, por mí no hay problema", cerró la modelo.

