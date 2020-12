La nueva vida de Andrea Dellacasa: "Vivo en una isla donde andar en pelotas es lo más normal"

En 2016, Andrea Dellacasa tomó una drástica decisión y partió con sus maletas rumbo a Europa. La modelo estaba cansada de la monotonía y el estrés que sentía en la capital, por lo que se dirigió hasta Ibiza, España, en donde encontró el amor.

La transandina se encuentra en una relación con un empresario, quien se encuentra alejado del mundo del espectáculo. Su negocio de excursiones en barco se vio afectado por la pandemia, y le provocó un gran endeudamiento.

"Igual que a muchas personas, la empresa de mi pareja, de excursiones en barco, este año no se pudo abrir y todo lo que teníamos ahorrado se destinó para abrir esta temporada, que tampoco se pudo iniciar, así que adquirimos una deuda, como un montón de gente, pero mientras haya salud, está todo bien. Hay que mantener la vibra alta", comentó Andrea Dellacasa a La Cuarta.

Según explicó, ha salido adelante gracias a un negocio en el que se involucró gracias a Janis Pope. "Ella me metió en esto. Ya pasó todo el drama, ella me trajo la solución cuando ya estábamos en pandemia. Me salvó la vida y además sirve para mantener la cabeza ocupada en algo, porque con tanto encierro, todo es más difícil", dijo.

Andrea Dellacasa y la televisión

Conversando sobre un futuro regreso a la pantalla chica, la argentina recordó su paso por la televisión chilena. "Yo me pude dar el lujo de hacer lo que quise, fui la primera en ponerme en pelotas en la Teletón y lo repliqué en Viña", dijo.

En este sentido, se refirió a la censura que existe actualmente. "Creo que todos los extremos son malos, hay que respetar la libertad de los otros, yo vivo en una isla donde andar en pelotas es lo más normal del mundo y nadie te mira", comentó, indicando que "particularmente jamás me sentí discriminada por ser mujer, todo lo contrario, los certámenes de belleza fueron maravillosos. Lo pasé increíble. Los hombres también se fueron al otro extremo en su momento y abusaron un poco, y ahora tienen que estar más recatados".

