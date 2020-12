"Se cayeron de poto al verme": Sergio Rojas por reencuentro con Pamela Díaz en "Me Late"

El pasado viernes, Pamela Díaz hizo su primera aparición en el programa Me Late, al que se incorporará oficialmente en enero del 2021. Pero sin dudas, uno de los momentos más esperados era el de su reencuentro con el periodista Sergio Rojas, después de su conflicto en el año 2012.

Recordemos que la animadora le lanzó una copa de champaña y le dio una cachetada, luego que este lanzara un polémico comentario sobre su madre. "Yo me acuerdo que estábamos al aire. Estábamos los tres con sono y de repente me dicen 'quédense tranquilos. Hay un acontecimiento en el VIP. Pamela Díaz le pegó un combo en el hocico a un periodista"", recordó Ignacio Gutiérrez recientemente.

Si bien Sergio Rojas se disculpó con Pamela Díaz, su reencuentro en pantalla era uno de los momentos más esperados, y es que el periodista trabaja como panelista del programa conducido por Daniel Fuenzalida.

Sergio Rojas y Pamela Díaz cara a cara

El pasado viernes, la animadora llegó hasta el estudio del programa Me Late. Poco a poco, sus panelistas fueron apareciendo en pantalla debido a la modalidad de teletrabajo que están realizando. Sin embargo, Sergio Rojas no contestaba.

Daniel Fuenzalida dio cuenta de la situación, pero para sorpresa de todos, el periodista apareció en el estudio. "¡Hello!", comentó mientras ingresaba al set. "Pasa por atrás", le ordenó el animador, sorprendido con la visita.

Sergio Rojas y Pamela Díaz en Me Late - TV+

Sergio Rojas se refirió al tema en su cuenta de Instagram, señalando que "decidí llegar a Me Late pese a que no estaba citado. Pero como Pamela dijo en un live el día anterior que iría, me salieron los cachos y dije 'ah nooooooooo. Yo voy sí o sí' jajajaj. Aunque los jefes se cayeron de poto al verme jajajaja".

"Incluso el guardia no me quería dejar pasar jajaja", aseguró. "Pero el saldo fue positivo. Siento que es mi casa y recibo a quien quiera llegar, con el fin de pasarlo bien y en buena onda. A Pamela no la veía hace mil años y la verdad me sentí cómodo siempre pensando en cómo quedarme con su pololo jajajajjaja", agregó.

"Presiento que esto puede resultar muy bien o muy mal"

Sobre la visita de Pamela Díaz, comentó que "fue simpática, aunque aún no sé dónde tiene el ombligo. Obviamente les contaré todos los pormenores en comerciales y si es necesario le diré instrúyeteeeeee o vo creí que vengo de una pobla jajajaaj pero hasta ahora todo bien".

"Tiene un sentido del humor qué hay que conocerlo para entenderlo. Presiento que esto puede resultar muy bien o muy mal jajajjajajaj no hay términos medios… Solo dar las gracias a que en el programa y en el canal me permitan hacer lo que tenga ganas y de la forma que tenga ganas (…) Solo tengo ganas de pasarlo bien, copuchar y seguir desenmascarando a la gente de la TV de la cual estamos juntos pero no revueltos jajajjaj", cerró.

