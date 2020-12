Pamela Díaz recuerda el quiebre en su amistad con Fran García-Huidobro

Una distendida conversación fue la que tuvo Pancho Saavedra y Pamela Díaz en el programa Tinto de Verano. En el nuevo capítulo, la animadora repasó algunos momentos de su vida personal y se refirió a su carrera, profundizando en el término de contrato con Chilevisión.

En este contexto, el también conductor de Lugares que Hablan le preguntó por los peores momentos que ha experimentado en la televisión chilena, a lo que la Fiera contestó con un positivo comentario. "Pasa que todas las peores (veces) que me han echado, pasan cosas súper bacanes", dijo.

"Por ejemplo, cuando pasó el tema de las joyas con Manuel, después fui contratada por una joyería. Ella, la rostro de una joyería. Entonces tú dices 'la hueá rara"", agregó, para luego recordar su paso por Primer Plano y el polémico video en el que aparece junto a Julian Elfenbein, Jordi Castell y Fran García-Huidobro, dedicándole una serie de insultos a Carola Julio.

Pamela Díaz y Pancho Saavedra en Tinto de Verano - Instagram

"Después pasa ponte tú mi tema con Primer Plano, que fue heavy el video, que iban a echar a todos mis compañeros y yo igual. Después no echaron a nadie, pero nos dividieron, nos separamos, lo pasamos pésimo y hubo una distancia y un quiebre heavy con la Fran (García-Huidobro), que era mi amiga. Yo ya no me hablé más con la Fran", comentó al respecto.

Pamela Díaz y el quiebre en su amistad con Fran García-Huidobro

Luego que Pamela Díaz recordara el episodio del video ocurrido en 2007, Pancho Saavedra le preguntó si acaso volvió a hablar con la animadora. "La veo y tengo buena onda. Hola, chao. Hay códigos, respeto y todo, pero no tengo una relación con ella como la que tuve", respondió esta.

Posteriormente, el animador le preguntó si considera que sus peores momentos en la televisión fueron en los realities. "Nooo, gané mucho dinero amigo. Si no, no estaría sentada en esta casa. Cómo alimento a estos cabros chicos", bromeó la Fiera.

Ver más

Cecilia Gutiérrez y su quiebre con Sergio Rojas: "Me metí con personas en las que no debería haber confiado"

Belén Soto deja atrás rumores de quiebre con su pololo y publica romántica foto

Kel Calderón reconoce quiebre con su padre: "Creo que tomó una decisión equivocada"