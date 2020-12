Nicole Block reflexiona sobre los cambios en su cuerpo: "Hoy me quiero más que nunca"

A principios de este año, Nicole Block habló sobre el proceso de recuperación que enfrentó al internarse en una clínica en Estados Unidos para superar sus trastornos alimenticios. La actriz conocida por sus papeles en teleseries como El Camionero o Tranquilo Papá, ingresó a terapia debido a su delicado estado de salud.

Sin embargo, durante la pandemia se encontró nuevamente frente a estos problemas. "Para quienes sufrimos desórdenes alimenticios (ED) esto puede ser un verdadero infierno… Si bien desde hace tiempo no vomito, no como en exceso, no tomo laxantes, no hago dietas excesivas o ni restrinjo la comida, no puedo negar que esto me ha llevado al límite", señaló.

Actualmente, pesa 60 kilos y se encuentra conforme con su imagen y su peso. Así lo comentó en una nueva publicación, en la que aseguró que se siente mejor que nunca.

Nicole Block y el camino hacia el amor propio

Nicole Block compartió una fotografía en la que aparece con ropa interior encima de una silla. En el registro aparece sonriendo mientras sostiene su teléfono frente a un espejo. "Hoy me quiero más que nunca, con rollitos y todo. Tanto luchar contra el peso llega a enfermarnos. Celulitis, estrías, rollos son parte de nuestra historia y tenemos que aprender a aceptarnos y querernos", escribió.

"Para mí ha sido un largo camino el del amor propio, y saber que somos mucho más que un número en la pesa o una talla de jeans! Antes jamás hubiera subido una foto como esta, pero quiero empoderar a todas y todos para entender lo que es realmente importante", agregó.

"Muchas veces nos privamos de ir a un cumpleaños, ir a la playa o de intimar por plancha y perdemos momentos valiosísimos de nuestras vidas…", agregó. Finalmente, remarcó que "aunque suene cliché, lo realmente importante es quienes somos por dentro".

Nicole Block reflexiona sobre los cambios en su cuerpo - Instagram

