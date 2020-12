Michelle Carvalho negó sentir vergüenza por su peso: "Como lo que se me antoja"

Aunque el sobrepeso suele resultar traumático, Michelle Carvalho demostró que no debe ser complejos. La modelo conversó con sus seguidores a través de Instagram y respondió algunas preguntas que podrían ser incómodas. Sin embargo, les complació sin titubeos.

La ex chica reality, conocida en Chile por su paso en Canal 13, se sometió a las interrogantes en formato 'stories'. Habló sobre sus kilos de más e incluso se atrevió a dar consejos para aquellas mujeres que sienten vergüenza sobre su cuerpo.

Michelle Carvalho se sincera

La ex figura televisiva respondió directamente a una pregunta que le llamó poderosamente la atención: "¿No te da pena estar gordita? Yo estoy con sobrepeso y me afecta mucho?".

Con más de 1,1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, Michelle Carvalho decidió contestar de la forma más sincera posible. "Mira. No, per cuando quiero una ropa en específico y no hay de mi talla, me enoja. Per fuera de eso, nada", expresó la famosa.

Así se muestra la modelo en sus imágenes de redes sociales - Instagram @mrs_carvalho

Sus palabras no se quedaron allí, porque recomendó a la usuaria "hacer algo al respecto" acerca de cómo le afecta estar con sobrepeso. Afirmó que asistir a un psicólogo o nutricionista y hacer deporte puede ser el inicio de una solución para sus complejos.

¿Y hace dieta? Este es el otro punto que abordó la modelo en su sesión de preguntas y respuestas. Sin miedo a nada, Michelle Carvalho afirmó que: "Ninguna. Como lo que se me antoja".

Reconoció que en las últimas dos semanas se ha "portado mal" respecto a su alimentación. "Antes trataba de comer bien de lunes a viernes, y sábado a domingo, no", explicó la brasileña. Indicó que practica boxeo tailandés y mantiene un entrenador personal que diseña sus rutinas de ejercicios.

Las palabras de Junior Playboy

Curiosamente Michelle Carvalho responde estas interrogantes, luego que el ex chico reality se refiriera a ella en Instagram. Publicó una imagen comparativa de él y la modelo, asegurando que los "los excesos de ‘desayuniors’ tuvieron su efecto, la vida gira y gira".

Junior Playboy señaló que "por mucho tiempo fui burlas de Michelle, me decía ‘Popojunior’, insinuando que era un hipopótamo. Le perdone ya, éramos niños inmaduros". Sin embargo, no olvida aquellos días. "Hay que tener cuidado con lo que decimos, deseamos al prójimo", sentenció.

Sus declaraciones habrían detonado la perspicacia de los seguidores de la ex figura televisiva, quien a su vez ofreció el encuentro para compartir con los usuarios.

Así fue la comparación de Junior Playboy con Michell Carvalho - Instagram @juniorplayboy69

Michelle Carvalho en Chile

A sus 18 años (2011) se dio a conocer al participar en el reality 'Mundos Opuestos', transmitido por Canal 13. En aquel entonces se sumó a proyecto como pareja de José Luis Bibbó, uno de los concursantes. Incluso protagonizó uno de los momentos más icónicos del programa al terminar su relación con el modelo argentino en plena pantalla.

Durante su pasó por el reality tuvo que realizar una dura confesión, la de haber sido infiel. "Estaba súper nerviosa y sentía mucha presión porque recibía muchas amenazas afuera, tales como que si no le contaba yo, le iban a contar los amigos", dijo para una entrevista con el diario La Cuarta.

Aseguró que Bibbó "se puso triste. Era lo que esperaba en todo caso, pues si te confiesan una infidelidad es lo más natural ponerse así". Finalmente apuntó que "la cagaron", pues el pago por su participación era de 300 lucas, una cifra que ella desconocía.

Ese mismo año integró el elenco de 'Pareja Perfecta' otro reality show de Canal 13. Desde allí sacó su personalidad más polémica al encabezar algunas peleas y otros momentos destacados. Así fue como se convirtió en una "villana" de estos formatos televisivos. Se cree que esto motivó a que participara nuevamente en 'Mundos Opuestos, en 2013.

La modelo aseguró que tras "Mundos Opuestos" debió "escapar 8 meses del país" - Instagram @mrs_carvalho

