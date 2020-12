Publican por primera vez el rostro del nieto de Luis Jiménez y Coté López

El pequeño Valentino, que nació el pasado 5 de noviembre, continúa siendo sensación en la familia de Luis Jiménez. Tanto Diego como Javiera, padres del niño, han sido muy cuidadosos en compartir su imagen en redes sociales. Hasta el momento, apenas se apreciaban un par de historias sin mostrar el rostro.

Esta misma precaución han tomado el futbolista y su pareja Coté López, que técnicamente es "abuelastra" del bebé. Sin embargo, los jóvenes decidieron que ya era el momento de enseñarlo públicamente y así lo hicieron en un tiernísimo video.

Así es Valentino, el nieto de Luis Jiménez

Fue su madre, Javiera Vidal, quien posteó el material donde se aprecia la preciosa carita de Valentino. Muy sonriente y seguro de estar frente a su mamá, el recién nacido también pareció disfrutar el momento, sobre todo cuando escuchaba los ruiditos.

"Hicimos contacto visual… algunas dirán "es muy pequeño, aún no ve", pero yo esoy segura de que así fue", escribió Javiera junto al video publicado en sus historias de Instagram.

Antes del anterior registro audiovisual, la madre solo había compartido una foto y fue dos días después que nació Valentino. "No tengo ni palabras para describir esto. Lejos… el mejor regalo que Dios me dio", expresó.

Diego, hijo de Luis Jiménez y padre del niño, ha sido más reservado con su paternidad. Desde su cuenta no se ubican imágenes, pero seguramente está dichoso del video donde todos conocen al tierno bebé.

Con esta foto anunció Javiera el nacimiento de Valentino - Instagram @lasazonn

Coté López celebró el primer mesecito

La emoción de ser abuela le brota en los ojos a Coté López. La influencer celebró el pasado 6 de diciembre el primer mes de su nieto Valentino con una ternura de imagen en redes sociales.

Cabe destacar que el retoñito de Diego, hijo mayor del futbolista Luis "Mago" Jiménez, realmente nació un 5 de diciembre. Sin embargo, a la modelo le gusta bromear con la fecha, ya que ella se enteró al día siguiente.

Desde sus historias de Instagram la rubia de 32 años publicó una imperdible foto donde carga al bebé. "1 mes de mi principio Valentino", escribió en el posteo. También dejó un emoji con ojos de corazón y tapó la carita del recién nacido con un corazón azul.

Arrepentida de sus cirugías

Pese a tener tan solo 32 años, Coté López ya sabe perfectamente lo que es ser mamá. Unas hermosas trillizas: Rebeca, Isidora y Rafaela, además de Jesús, conforman la familia de la modelo. Por supuesto se suma Diego, hijo del deportista que nació producto de otra relación.

La famosa también se ha sometido a distintas intervenciones quirúrgicas, con reversiones incluidas. Y es que hace un par de años confesó estar arrepentida en el matinal "Bienvenidos". El sentimiento se apoderó de la modelo tras dar a luz a Jesús.

"Cuando tuve a Jesús dije: Yo no quiero nada más falso. De hecho me saqué los implantes. Dije: Quiero mi nariz recta. Me operé la boca como cinco veces para sacarme la silicona", expresó la esposa de Luis Jiménez.

La pareja cumplió 14 años de matrimonio el pasado 6 de diciembre y ambos lo celebrarn en Instagram con una espectacular imagen de su boda.

Te recomendamos

Luis Jara dedica romántico mensaje a su esposa: “Un privilegio despertar cada día a tu lado”

Belén Soto deja atrás rumores de quiebre con su pololo y publica romántica foto

Leonor Varela rinde homenaje a su fallecido hijo Matteo en su árbol de Navidad