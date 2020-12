Lina Tejeiro es una de las actrices más comentadas del país. La terrible experiencia de Lina Tejeiro al salir con un hombre machista

En sus redes sociales tiene cada vez más seguidores.

Y es que frecuentemente interactúa con sus fanáticos, responde preguntas y muestra su vida.

Fue precisamente en una de estas dinámicas que se sinceró sobre una de sus relaciones.

Y es que un internauta aseguró que a la actriz no le gustan los hombres machistas.

Razón, por la que ella afirmó que "no le gustan los machistas o patanes".

Reveló que una vez estaba en Miami, saliendo con un hombre que la hizo pasar por un momento desagradable.

"Me estaba alistando para salir con una blusa escotada, salimos con unos amigos del tipo y al regresar me estaba culpando porque por vestirme así sus amigos no dejaban de mirarme"