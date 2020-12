"Este es un amor del bueno": Dani Castro comparte la primera foto junto a su pololo en redes sociales

Este 2020 ha sido muy producto para Daniela Castro. La chef lanzó un nuevo libro de recetas, y hace pocos días sorprendió con un serum capilar, incursionando por primera vez en el rubro de la belleza. A los buenos anuncios, se suma la consolidación de su relación amorosa, la cual la tiene muy feliz y plena.

Al menos así lo reflejó en un post en sus redes sociales donde compartió por primera vez una foto de su pololo, el chef Maximiliano Rivera Papic, quien es primo del animador Martín Cárcamo.

Castro confesó tiempo atrás que conoció a Rivera hace dos años a través de redes sociales, sin embargo, se acercaron cuando esta terminó su mediática relación con el ex chico reality Pascual Fernández.

"Mi ❤️ Hace mucho queríamos conocernos y ya llevamos 1 año juntos!", comenzó relatando en su cuenta de Instagram.

Para la ganadora de MasterChef, esta relación es sana ya que se apoyan mutuamente. "Este es un amor del bueno, un amor con el que ambos crecemos y aprendemos, nos admiramos, somos pareja, amigos y nos permitimos el bulling entre nosotros! Gracias por ser como eres y por apoyarme en mi libro y serum! Chalota, Guapo y yo te amamos", cerró.



La relación

La influencer de 32 años y el chef están viviendo juntos hace algunos meses y la convivencia entre ambos ha sido excelente. "Me gusta estar con él. Somos muy de conversar, nos quedamos hasta tarde conversando. Me gusta, porque eso no se encuentra muy seguido (…) no teníamos que estar juntos. Ahora estamos en el momento correcto y muy contentos", explicó Castro en entrevista con Lun tiempo atrás.

A diferencia de su relación con Pascual Fernández, Castro señaló que esta vez quiere mantener un bajo perfil. "Quiero cuidar mi relación y sobre todo cuidarlo mucho a él".

Por su parte, Maximiliano indicó: "Yo creo en mi relación con la Dani… Lo más importante es que queremos generar algo juntos y por eso armamos nuestra casa".

La pareja comparte su pasión por la cocina y por los animales. Hace cuatro meses la pareja rescató y adoptó a "Guapo", un perrito con cáncer.

Dani Castro y su perro "Guapo"

